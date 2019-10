Santa Casa de Suzano inaugura Capela Ecumênica

A Santa Casa de Misericórdia de Suzano inaugurou na manhã desta sexta-feira (18) a sua Capela Ecumênica.

O ato contou com as presenças do interventor da unidade, Rosvaldo Cid Cury, da administradora Poliana Souza e de representantes da Pastoral da Saúde da Diocese de Mogi das Cruzes, da Convenção Internacional de Igrejas e de denominações evangélicas.

O objetivo é que o novo local seja utilizado por pacientes, visitantes e funcionários para momentos de fé e reflexão. “Este também é um dia de agradecimento a Deus por todo o trabalho que conseguimos promover pela melhoria da nossa Santa Casa”, afirmou Cury.