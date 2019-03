Santa Maria recebe homenagem por atendimento a vítimas de massacre

O Hospital Santa Maria de Suzano recebeu na tarde de ontem, representado pelo diretor Mannie Liu, a Outorga da Ordem do Mérito Núcleo MMDC Caetano de Campos, conferida pela Secretaria de Estado da Educação, por conta do atendimento prestado aos estudantes da Escola Raul Brasil, que foram vítimas do massacre ocorrido no último dia 13 de março. (Outras homenagens foram prestadas).

A solenidade de honraria "tendo em vista os méritos pessoais e os relevantes serviços prestados à Educação Brasileira em sua área de atuação" aconteceu no Palácio dos Bandeirantes e contou com a participação do governador de São Paulo, João Dória (PSDB), do secretário estadual de Educação, Rossieli Soares da Silva, e do prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), entre várias outras autoridades.

SETE FERIDOS

O hospital recebeu sete feridos, dos quais cinco foram estabilizados e transferidos para outros hospitais - todos sobreviveram. Os dois pacientes que permaneceram internados tiveram alta médica no dia 16 de março. No dia 20, os colaboradores soltaram balões brancos em homenagem a todas as vítimas da tragédia e defenderam a paz.

MOBILIZAÇÃO

Houve uma mobilização de todos os departamentos para garantir a assistência aos feridos e seus familiares (inclusive com a disponibilidade de psicólogos) a partir dos conceitos de eficiência, tecnologia de ponta e humanização do atendimento.

AO LADO DA POPULAÇÃO

Mannie Liu ressaltou que o Hospital Santa Maria "demonstrou, mais uma vez, estar ao lado da população de Suzano, contribuindo para o bem-estar de sua gente em todos os momentos, fazendo parte do cotidiano do município em todas as circunstâncias".

Ele voltou a agradecer aos funcionários e às demonstrações de solidariedade recebidas por diversos segmentos da sociedade.