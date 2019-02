Sarjetas do Jardim Suzanópolis recebem manutenção

A rua Antônia Bocuzzi Lopes, no Jardim Suzanópolis, recebe a partir desta semana a troca de oito sarjetas localizadas no cruzamento com outras cinco vias. O trânsito está parcialmente interditado para os trabalhos, que devem ser concluídos em até um mês. Durante o período, o itinerário de uma linha municipal do transporte público coletivo que passa por ali deve ser alterado.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa, destacou que a via é muito importante para o bairro. “A rua Antônia Bocuzzi Lopes recebe fluxo intenso, sobretudo de veículos pesados, que acabam danificando a estrutura. Também estamos trabalhando nos reparos de vias paralelas na região. A manutenção das sarjetas vem ao encontro do que podemos fazer, posteriormente, pela rua completa, uma vez que a via é importante para o bairro e para a cidade em si”, afirmou.

Os pontos de interdição estão nos cruzamentos da rua Antônia Bocuzzi Lopes com as ruas Alice Palermo dos Santos, Albertino de Castro, Dr. José Santos Neto, Valter Lopes Ferreira e Leonor Edmee Castro. De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, o itinerário da linha 21, que realiza o trajeto entre o Jardim Monte Cristo e o Miguel Badra Alto, terá alteração no trecho.

O coletivo deverá percorrer o caminho alternativo no Jardim Suzanópolis pela rua Alice Palermo dos Santos, viela Luiz Neves Costa e rua Leonor Edmee Castro, para então retomar o acesso livre na rua Antônia Bocuzzi Lopes. Nesta quinta-feira (14), agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana estavam no local orientando motoristas e motociclistas.