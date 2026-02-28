Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 28/02/2026
Saspe abre inscrições para curso de 'Corte e Costura Moda Casual' nesta segunda-feira

Capacitação do projeto 'Saspe Empreenda' oferece 13 vagas e tem foco na geração de renda e na inserção no mercado da confecção

28 fevereiro 2026 - 14h19Por da Reportagem Local
Saspe abre inscrições para curso de 'Corte e Costura Moda Casual' nesta segunda-feiraSaspe abre inscrições para curso de 'Corte e Costura Moda Casual' nesta segunda-feira - (Foto: Gabriel Lima/Secop Suzano)

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abre, nesta segunda-feira (02/03), as inscrições para o curso de Corte e Costura Moda Casual, oferecido no âmbito do programa Saspe Empreenda. Ao todo, estão disponíveis 13 vagas para moradores de Suzano interessados em se qualificar na área da confecção. A atividade é gratuita.

O curso tem como objetivo capacitar os participantes no desenvolvimento de habilidades técnicas em corte e costura voltadas à moda casual, promovendo autonomia produtiva, qualificação profissional e estímulo ao empreendedorismo no setor. A proposta é ampliar as oportunidades de geração de renda e favorecer a inserção no mercado de trabalho.

As aulas ocorrerão entre os dias 9 de março e 15 de maio, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 16h30, totalizando 135 horas de carga horária. A formação será ministrada pela instrutora Iraci Soares.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente no Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas. Para participar, é necessário ser morador de Suzano, ter entre 18 e 60 anos e apresentar CPF, RG e comprovante de residência.

A dirigente do Saspe e primeira-dama, Déborah Raffoul Ishi, ressaltou que a iniciativa amplia as oportunidades de capacitação e fortalece quem busca uma nova fonte de renda no município. “Nosso objetivo é oferecer caminhos reais para que as pessoas se qualifiquem, desenvolvam suas habilidades e conquistem independência financeira. Cada curso representa uma chance concreta de crescimento, tanto profissional quanto pessoal”, afirmou.

