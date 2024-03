Saspe abre inscrições para workshop sobre terapias alternativas para mulheres

Em alusão ao Mês da Mulher, o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) de Suzano disponibilizará, a partir desta quarta-feira (06/03), 60 vagas para o workshop “A Importância das terapias alternativas no autocuidado da mulher” para moradoras com mais de 18 anos.

A atividade está prevista para ocorrer em 15 de março (sexta-feira), das 18h30 às 21h30, e será ministrada pela terapeuta Espaço Terapêutico Rèeconect Consigo Mesmö, Aline Estanislau Gorino, na sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro). Para realizar a inscrição, é necessário comparecer à sede do Saspe, de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas, e apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência de Suzano.

A expectativa é que as suzanenses tenham a oportunidade de abordar temas relacionados a diferentes terapias alternativas que podem beneficiar o autocuidado, além de serem discutidos os resultados positivos específicos dessas terapias para questões de saúde feminina como gestão do estresse, equilíbrio hormonal, saúde reprodutiva e bem-estar emocional.

Segundo a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, essas iniciativas auxiliam as mulheres a terem um trato especial com elas mesmas, além de promover a valorização pessoal. “A participação no workshop será uma oportunidade valiosa para as mulheres explorarem e integrarem práticas de autocuidado em suas vidas, promovendo não apenas a saúde física, mas também o bem-estar emocional", ressaltou.