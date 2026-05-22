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Jornal Diário de Suzano - 22/05/2026
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Cidades

Saúde capacita médicos para reforçar cuidados com o sistema auditivo dos pacientes

Secretaria garantiu formação específica aos profissionais da Atenção Básica sobre lavagem de ouvido, para evitar lesões, infecções e inflamações

22 maio 2026 - 18h58Por De Suzano
Secretaria garantiu formação específica aos profissionais da Atenção BásicaSecretaria garantiu formação específica aos profissionais da Atenção Básica - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Saúde reuniu médicos generalistas e clínicos gerais da Atenção Básica na última quarta-feira (20/05) para reforçar orientações voltadas aos cuidados com o sistema auditivo dos pacientes.

A formação realizada na sede da pasta, no centro, buscou orientar 56 profissionais sobre os procedimentos relacionados à lavagem de ouvido, para evitar lesões, infecções e inflamações.

O trabalho conduzido pelo médico da rede municipal, Marco Antônio Ferreira, visa preparar a equipe que atende a população nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas Unidades de Saúde da Família (USFs) para realizar essa técnica, que é essencial para limpar o canal auditivo, permitindo a visualização do tímpano e a realização de um exame completo.

Este estudo de caso foi levado para o conjunto de atividades trabalhadas pelo setor de Educação Permanente justamente porque o acúmulo de cerume nos ouvidos é uma das queixas mais comuns nos postos de saúde. Assim, a preparação de clínicos gerais e médicos de família alivia rapidamente a dor e impede a perda auditiva dos que têm problemas relacionados ao sistema auditivo.

Por isso, os conteúdos desenvolvidos junto aos participantes, que se dividiram em duas turmas, de manhã e à tarde, incluíram diferentes aspectos do atendimento, como “anatomia do ouvido”, “fisiologia do ouvido externo”, “otoscopia” (exame que avalia o interior do ouvido), “identificação de acúmulo de creme” e “procedimento de limpeza, com ação farmacológica e ação mecânica da limpeza”. As informações foram complementadas por vídeo explicativo do procedimento e discussão de caso.

O secretário William Harada destacou que as formações proporcionadas por meio da parceria entre os setores da Educação Permanente e da Atenção Básica qualificam o atendimento que é prestado nos postos da rede municipal. “Buscamos manter os profissionais sempre atualizados sobre os procedimentos mais indicados para cada caso. Nosso objetivo é garantir que nossa equipe possa oferecer os cuidados que são necessários junto à população”, ressaltou o titular da pasta.

 

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