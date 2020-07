Saúde faz adaptações no Centro de Testagem e Aconselhamento

Diante da quarentena contra a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Secretaria de Saúde de Suzano teve que alterar os protocolos de acolhimento de demanda para dar continuidade ao trabalho do Serviço de Atendimento Especial/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA) na cidade. A unidade, localizada no Jardim São Luiz, bairro da região central, é voltada para pessoas diagnosticadas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e outras enfermidades, promovendo testes e acompanhamento de casos.

Pacientes que apresentam bom quadro clínico, ou seja, com boa adesão ao tratamento e carga viral indetectável, tiveram consultas e exames adiados e o prazo de retirada de medicamentos de uso contínuo alterado para 60 dias (ao invés de 30). O objetivo é reforçar as medidas de distanciamento social e reduzir a necessidade de mobilidade urbana, principalmente no transporte público. Já os casos que não apresentam condição estável tiveram consultas e exames mantidos, como forma de reforçar a importância da continuidade do acompanhamento mesmo durante a pandemia.

Outra mudança foi a suspensão das atividades externas de conscientização e testagem. Como alternativa, está sendo ofertado o “autoteste”. Além disso, o SAE/CTA também reforçou a busca ativa de pacientes em abandono de tratamento e daqueles que estão com resultados de exames alterados e ainda manteve a realização de exames de sífilis e HIV normalmente. O objetivo é evitar que o paciente que apresente comorbidade relacionada ao sistema imunológico fique exposto ao novo coronavírus (Covid-19).

O trabalho prestado pelo SAE/CTA tem início em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima da residência da pessoa. Apenas se não for possível o interessado pode ir diretamente ao local. O expediente ocorre de segunda a quinta-feira, das 8 às 15 horas, e às sextas, das 8 horas ao meio-dia.

Balanço

Desde o início da quarentena, entre março e junho deste ano, foram realizadas 537 consultas e 816 testes rápidos para doenças. Houve também a abertura de 31 prontuários, sendo 13 novos casos e 18 referentes a pessoas transferidas de outros serviços médicos. Atualmente, a unidade conta com 586 pacientes em acompanhamento e 34 em busca – que são aqueles com atraso na retirada de medicamentos e falta em consulta ou coleta. O SAE/CTA de Suzano está localizado na rua Batista Renzi, 186, no Jardim São Luiz. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4741-2537.