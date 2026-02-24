Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 24 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 24/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

'Saúde Itinerante' realiza 378 atendimentos em ação especial na Fazenda Aya

Iniciativa levou consultas, exames, vacinação e serviços de prevenção à Escola Municipal Nizilda Alves Godoy, beneficiando moradores da região e bairros do entorno

24 fevereiro 2026 - 18h25Por da Reportagem Local
'Saúde Itinerante' realiza 378 atendimentos em ação especial na Fazenda Aya'Saúde Itinerante' realiza 378 atendimentos em ação especial na Fazenda Aya - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria de Saúde de Suzano promoveu 378 atendimentos durante mais uma edição do programa “Saúde Itinerante”, realizada no último sábado (21/02) na Escola Municipal Professora Nizilda Alves Godoy, no bairro Fazenda Aya. A mobilização transformou a unidade em um ponto estratégico de assistência, garantindo acesso facilitado a diversos serviços essenciais.

Ao longo do dia, foram registradas 104 consultas médicas e 12 de enfermagem, além de 28 avaliações odontológicas. Entre os serviços mais procurados estiveram a aferição de pressão arterial e o teste de glicemia capilar (dextro), ambos com 64 atendimentos, reforçando o cuidado preventivo e o acompanhamento de doenças crônicas como hipertensão e diabetes.

A ação também contabilizou 52 atendimentos de auriculoterapia, prática integrativa que auxilia no controle de dores e ansiedade, além de 22 solicitações de exames laboratoriais, com oito coletas realizadas no próprio local. A estrutura montada ainda garantiu a aplicação de dez doses de vacina e a realização de 12 testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Duas palestras de educação em saúde complementaram as atividades, ampliando a orientação preventiva à população.

Com foco em atender públicos de diferentes faixas etárias - incluindo saúde da mulher, do homem, da criança e do idoso -, a iniciativa buscou aproximar os serviços da comunidade, especialmente de moradores de regiões mais afastadas da área central, reduzindo barreiras como deslocamento e tempo de espera nas unidades fixas.

O prefeito Pedro Ishi destacou o impacto direto da mobilização na vida dos moradores. “O resultado desta edição mostra que estamos avançando na missão de levar a saúde cada vez mais perto das pessoas. Foram 378 atendimentos realizados com acolhimento, organização e qualidade, garantindo consultas, exames, vacinação e ações preventivas em um único espaço. O projeto ‘Saúde Itinerante’ fortalece a atenção básica e reafirma nosso compromisso com uma saúde mais acessível, humanizada e eficiente para toda a população”, afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vereador Horse protocola pedido na Justiça para incluir Suzano no programa 'Município Mais Seguro'
Cidades

Vereador Horse protocola pedido na Justiça para incluir Suzano no programa 'Município Mais Seguro'

Prefeito de Suzano convida governador para Festa da Dália durante evento em Itaquá
Cidades

Prefeito de Suzano convida governador para Festa da Dália durante evento em Itaquá

'Megamutirão de Zeladoria' é reforçado com chegada de caminhão varredeira
Cidades

'Megamutirão de Zeladoria' é reforçado com chegada de caminhão varredeira

Rodrigo Ashiuchi consolida protagonismo regional e amplia atuação em São Paulo
Cidades

Rodrigo Ashiuchi consolida protagonismo regional e amplia atuação em São Paulo

Prefeitura apresenta ações para melhorias do sistema de drenagem em audiência na Câmara
Cidades

Prefeitura apresenta ações para melhorias do sistema de drenagem em audiência na Câmara

Polo de Música e Audiovisual oferece oficina de roteiro para iniciantes
Cidades

Polo de Música e Audiovisual oferece oficina de roteiro para iniciantes