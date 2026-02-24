'Saúde Itinerante' realiza 378 atendimentos em ação especial na Fazenda Aya

A Secretaria de Saúde de Suzano promoveu 378 atendimentos durante mais uma edição do programa “Saúde Itinerante”, realizada no último sábado (21/02) na Escola Municipal Professora Nizilda Alves Godoy, no bairro Fazenda Aya. A mobilização transformou a unidade em um ponto estratégico de assistência, garantindo acesso facilitado a diversos serviços essenciais.

Ao longo do dia, foram registradas 104 consultas médicas e 12 de enfermagem, além de 28 avaliações odontológicas. Entre os serviços mais procurados estiveram a aferição de pressão arterial e o teste de glicemia capilar (dextro), ambos com 64 atendimentos, reforçando o cuidado preventivo e o acompanhamento de doenças crônicas como hipertensão e diabetes.

A ação também contabilizou 52 atendimentos de auriculoterapia, prática integrativa que auxilia no controle de dores e ansiedade, além de 22 solicitações de exames laboratoriais, com oito coletas realizadas no próprio local. A estrutura montada ainda garantiu a aplicação de dez doses de vacina e a realização de 12 testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Duas palestras de educação em saúde complementaram as atividades, ampliando a orientação preventiva à população.

Com foco em atender públicos de diferentes faixas etárias - incluindo saúde da mulher, do homem, da criança e do idoso -, a iniciativa buscou aproximar os serviços da comunidade, especialmente de moradores de regiões mais afastadas da área central, reduzindo barreiras como deslocamento e tempo de espera nas unidades fixas.

O prefeito Pedro Ishi destacou o impacto direto da mobilização na vida dos moradores. “O resultado desta edição mostra que estamos avançando na missão de levar a saúde cada vez mais perto das pessoas. Foram 378 atendimentos realizados com acolhimento, organização e qualidade, garantindo consultas, exames, vacinação e ações preventivas em um único espaço. O projeto ‘Saúde Itinerante’ fortalece a atenção básica e reafirma nosso compromisso com uma saúde mais acessível, humanizada e eficiente para toda a população”, afirmou.