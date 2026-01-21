Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 20/01/2026
Cidades

Saúde realiza primeira ação especial do ano na escola Nizilda neste sábado

Programa 'Saúde Itinerante' leva atendimentos gratuitos, amplia acesso aos serviços e reforça ações de prevenção para moradores da região da Fazenda Aya e bairros do entorno

21 janeiro 2026 - 20h30Por da Reportagem Local
Saúde realiza primeira ação especial do ano na escola Nizilda neste sábado - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Saúde realiza neste sábado (24/01) a primeira ação especial do ano do programa “Saúde Itinerante”, que levará uma série de atendimentos gratuitos à população na Escola Municipal Professora Nizilda Alves Godoy, localizada na Estrada Fazenda Viaduto, 6.000, na região da Fazenda Aya. A atividade ocorrerá das 8 às 16 horas e deve contemplar aproximadamente 90 consultas médicas e cerca de 300 atendimentos, considerando todos os serviços ofertados ao longo do dia.

A iniciativa é promovida pela pasta em parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), e integra a estratégia do município de aproximar os serviços públicos da população, especialmente em regiões mais afastadas do centro. A ação tem como foco a promoção da saúde, a prevenção de doenças e o diagnóstico precoce.

O público-alvo contempla diferentes faixas etárias e perfis, com atendimentos voltados à saúde da mulher, do homem, da criança, do idoso e também ao acolhimento em saúde mental. Entre os serviços disponibilizados estão consultas médicas, solicitação e coleta de exames, entrega de resultados, vacinação, aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar (dextro), avaliações odontológicas, procedimentos de auriculoterapia e outros atendimentos essenciais realizados por equipes especializadas.

Para participar, os moradores devem comparecer ao local e apresentar documento oficial com foto e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). A recomendação é que os usuários cheguem com antecedência, garantindo melhor organização dos atendimentos e aproveitamento dos serviços disponíveis.

O secretário Diego Ferreira destacou a importância da iniciativa e o impacto positivo do programa na vida dos moradores. “O ‘Saúde Itinerante’ cumpre um papel fundamental ao levar atendimento de qualidade diretamente aos bairros, especialmente àqueles mais distantes da região central. Essa primeira ação especial do ano simboliza o nosso compromisso em ampliar o acesso, fortalecer a prevenção e cuidar das pessoas de forma mais próxima e humanizada”, afirmou.

A unidade escolhida já recebeu outras edições do “Saúde Itinerante”, atendendo moradores da Fazenda Aya e de bairros próximos, como Cidade Edson, Vila Aparecida e Chácara Estância Paulista. Além de facilitar o acesso aos serviços, a ação também contribui para a atualização da caderneta de vacinação.

Ferreira também ressaltou a diversidade dos serviços oferecidos e o envolvimento das equipes. “Estamos mobilizando profissionais de diferentes áreas para garantir um atendimento completo, desde consultas e exames até vacinação e acolhimento em saúde mental. É um trabalho integrado, que reflete o esforço da prefeitura em cuidar da população em todas as fases da vida”, completou o secretário.

