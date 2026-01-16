Secretaria de Meio Ambiente transforma pontos de descarte irregular em áreas de lazer

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano vem avançando na recuperação de locais degradados e já transformou 31 pontos viciados de descarte irregular de lixo e entulho em áreas de lazer, arborização e convivência. A iniciativa é resultado de estudos técnicos conduzidos pela pasta e contempla ações de limpeza, organização dos espaços e implantação de mobiliário sustentável, promovendo mais qualidade de vida e valorização urbana nos bairros atendidos.

As intervenções ocorrem após a identificação de locais com recorrência de descarte irregular, seguida da análise de viabilidade para a transformação dos espaços. O serviço não é realizado por solicitação direta da população. Após a aprovação técnica, as equipes executam a limpeza completa da área, organizam o terreno e promovem a revitalização.

Os espaços, antes utilizados de forma irregular para o descarte de lixo e entulho, passam a contar com um novo visual, com o plantio de mudas, pintura, instalação de bancos, muitos deles confeccionados com pneus reutilizados e, em alguns casos, até a implantação de casinhas para cães. O resultado são ambientes mais organizados, coloridos e acolhedores, pensados para o uso coletivo da população.

As áreas revitalizadas estão distribuídas por diferentes regiões da cidade, beneficiando bairros como Parque Maria Helena, Jardim Monte Cristo, Cidade Boa Vista, Parque Samambaia, Jardim Carlos Cooper, Jardim Colorado, Jardim Graziela, Cidade Miguel Badra, Estância Angelina, Jardim Amazonas, Jardim Varan e Jardim Anzai.

Além das ações de revitalização, o município conta com ecopontos, administrados pela pasta, que recebem gratuitamente materiais entregues pela população. As unidades estão localizadas no Parque Maria Helena (rua Antônio Francisco dos Santos, 186), na Marginal do Una (rua Afonso Nícola Redondo, s/n, na Vila Figueira, próximo à avenida Governador Mário Covas Júnior), no Dona Benta (estrada Takashi Kobata, 183), no Boa Vista (rua Vitor Miguelino, 553) e no Miguel Badra (rua do Progresso, 300), com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas, exceto feriados. A unidade do Miguel Badra, às margens do rio Jaguari, também abre aos sábados, das 8 às 12 horas.

Como forma de fortalecer o combate ao descarte irregular e manter a cidade limpa, a prefeitura informa que denúncias podem ser encaminhadas à Ouvidoria Municipal, pelo telefone 0800-774-2007 ou pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br.

Para o secretário André Chiang, a transformação dos pontos viciados começa com o enfrentamento do descarte irregular. “Esses locais eram constantemente utilizados para o descarte de lixo e entulho. A partir de estudos técnicos, avaliamos cada área e, quando possível, transformamos esses espaços em áreas de lazer, com arborização e mobiliário sustentável, justamente para evitar que o problema volte a acontecer.” finalizou o chefe da pasta.