Secretaria de Saúde de Suzano recebe nove veículos novos

A Prefeitura de Suzano realizou nesta segunda-feira (21) a entrega de novos veículos para a Secretaria Municipal de Saúde.

No total são nove automóveis, sendo que dois deles serão de uso exclusivo da Vigilância Sanitária e renovarão a frota do setor.

Já os demais têm o objetivo de reforçar os serviços de atenção básica.

Os veículos são da marca Renault, modelo Sandero 1.0, ano 2019. Sete deles foram adquiridos por meio de emendas parlamentares elaboradas pelos deputados federais Andrés Sanchez, Junji Abe, Renata Abreu e Paulo Teixeira, em um investimento de R$ 343 mil. Já os dois veículos da Vigilância Sanitária foram comprados com recursos enviados a Suzano pelo Ministério da Saúde, em um custo total de R$ 98 mil.

“A utilidade desses carros novos é primordial para atender a demanda necessária em toda a rede básica de saúde.

Vigilância

No caso da Vigilância Sanitária, ainda mais, pois há um intenso trabalho externo, como, por exemplo, o atendimento às denúncias e a rotina de fiscalização aos estabelecimentos comerciais”, explicou o secretário de Saúde de Suzano, Luis Cláudio Rocha Guillaumon.

Presença

Além dele e do prefeito Rodrigo Ashiuchi, estiveram presentes na entrega a secretária de Administração, Cintia Renata Lira da Silva, o secretário de Governo, Said Raful Neto, o diretor da Vigilância Sanitária, Mauro Vaz, e os vereadores Joaquim Antônio da Rosa Neto, Neusa dos Santos Oliveira, Marcos Antônio dos Santos, Edirlei Junio Reis, André Marcos de Abreu e Antônio Rafael Morgado.

“Esta é uma demanda antiga do município. Muitos veículos já estavam defasados e estacionados, sem possibilidade de uso. Com esta renovação, vamos conseguir suprir a necessidade da saúde pública com muito mais qualidade e velocidade. Saúde é nossa prioridade e 2019 já começa com esta ótima notícia à população. Faremos muito mais ao longo do ano”, reiterou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.