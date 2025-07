Secretária destaca acolhimento a servidores públicos em Suzano

A secretária de Administração da Prefeitura de Suzano, Cintia Lira, destacou o trabalho de acolhimento realizado com os servidores públicos da administração municipal. A chefe da pasta participou do DS Entrevista nesta segunda-feira (23).

O Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS) é o departamento responsável por fazer o acolhimento dos trabalhadores da Prefeitura. Até o momento, em 2025, foram feitos mais de 1,8 mil atendimentos. O NAS conta com profissionais como assistentes sociais e psicólogos.

“A adesão aumenta todo mês, é muito importante. Ainda mais no momento em que estamos vivendo, onde o mundo observa a importância de mantermos uma saúde mental estável, não só para o indivíduo, mas para toda a equipe”, explicou Cintia.

Os servidores públicos podem ser acolhidos pelo NAS individualmente ou nos projetos realizados pelo setor. “Temos o atendimento individual, que é para as pessoas que estão passando por um momento que está afetando a vida dela de alguma forma, seja por luto ou por qualquer situação que tenha afetado o dia a dia da pessoa. O NAS faz esse primeiro acolhimento e tem um período de acompanhamento, depois direciona para os profissionais da saúde de uma maneira geral. Temos também vários projetos, lançamos mensalmente e fazemos divulgação em massa para toda a Prefeitura. Todo servidor que quiser pode participar”, continuou.

Um novo projeto lançado pela pasta se chama “Juntas Pelo Cuidado”, que são acolhimentos feitos exclusivamente a mulheres servidoras. “Temos muito carinho por esse projeto, é uma forma de ter um canal direto com as mulheres. Entendemos como é importante esse acolhimento exclusivo para as mulheres. Sempre temos novidades aos servidores como um todo e às mulheres, para que possamos expandir o acolhimento, não só na Secretaria de Administração, como na cidade como um todo”.

Concursos

A secretária falou, ainda, sobre os concursos realizados pela Prefeitura. De acordo com ela, será realizado, ainda neste ano, mais um concurso público.“Sempre temos o cuidado de termos concursos vigentes e homologados para, caso tenha a necessidade de reposição do quadro, conseguimos fazer. Todo ano fazemos concurso. Neste ano tivemos três editais de concursos, todos serão homologados em julho, temos concursos vigentes de 2023 e 2024. Até o fim do ano teremos mais um concurso para outras vagas remanescentes, tanto na parte geral quanto na área da saúde”, disse. Os concursos são realizados de duas formas: para os cargos de maior rotatividade, como professores e médicos, são feitos a partir do momento que o prazo do concurso vigente vence; e, para cargos com menor rotatividade, a pasta espera por pedidos de outros secretários.

“Conforme o concurso vigente tem o prazo vencido, começamos a trabalhar em um novo concurso, nem esperamos o secretário pedir”, finalizou Cintia.