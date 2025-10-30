Secretário de Manutenção visita Pioneira e reforça parceria entre Suzano e setor produtivo

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, Samuel Oliveira, visitou nesta quarta-feira (29/10) a sede da indústria de capinadeiras e varredeiras Pioneira, no Jardim Marcato. O encontro teve como objetivo aproximar o poder público do setor produtivo, valorizando as empresas locais que contribuem para o desenvolvimento econômico e tecnológico da cidade.

A visita à empresa - reconhecida por suas soluções inovadoras voltadas à limpeza urbana - contou com as presenças do deputado estadual Dirceu Dalben, que também conheceu as instalações da fábrica, de prefeitos, secretários municipais e empresários de diversas regiões do Estado de São Paulo e do Paraná. O grupo foi recebido pelo fundador da empresa, Mauro Ribeiro; pela CEO, Roberta Katz; pelo diretor industrial, Adrian Bastias; e pela equipe da companhia.

Durante a agenda, o secretário - que representava o prefeito Pedro Ishi - destacou a importância da parceria entre o poder público e a iniciativa privada para aprimorar os serviços oferecidos à população. “A Pioneira é um orgulho de Suzano. É uma empresa que nasceu aqui e que se tornou referência em tecnologia, inovação e sustentabilidade. Esse tipo de iniciativa mostra o quanto a nossa cidade tem potencial para liderar soluções que fazem a diferença na vida das pessoas”, afirmou.

O secretário também ressaltou o compromisso da administração municipal em apoiar ações que estimulem o crescimento econômico e o fortalecimento da indústria local. “A Prefeitura de Suzano tem trabalhado para abrir portas, criar oportunidades e apoiar empresas que geram empregos e movimentam a economia. Quando fortalecemos a indústria, fortalecemos a cidade como um todo”, completou.

Reconhecida como uma das grandes fabricantes de equipamentos para limpeza urbana no Brasil, a Pioneira Indústria é referência em inovação, tecnologia e compromisso ambiental, oferecendo soluções completas que atendem tanto o setor público quanto o privado.

Na ocasião, o chefe da pasta de Manutenção e Serviços Urbanos teve a oportunidade de conhecer de perto os novos equipamentos que estão sendo produzidos e comercializados pela empresa. Entre eles, a varredeira mecânica Colpion 6.5 e os modelos Colpact 5.0 e Colpact 2.0, ambos autopropelidos. As máquinas representam o investimento contínuo da Pioneira em tecnologia e eficiência para o setor de limpeza urbana.

Para o secretário, encontros como este reforçam o papel de Suzano como um polo de desenvolvimento regional. “Temos empresas de excelência em nossa cidade, e é fundamental que o poder público esteja próximo delas, dialogando e construindo parcerias que gerem resultados práticos. Esse é o caminho para uma Suzano cada vez mais moderna, sustentável e preparada para o futuro”, finalizou.