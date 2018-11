Segurança com energia: concessionária dá orientação sobre cuidados durante reformas

Com o final do ano chegando, muitas famílias aproveitam a primeira parcela do 13º salário para reformar seus imóveis ou realizar pequenas obras. Visando conscientizar a população e os profissionais da construção civil sobre os riscos com a rede de energia, a EDP, distribuidora de energia elétrica do Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, faz um alerta sobre os cuidados necessários para evitar acidentes. O reforço acompanha as ações da XII Semana Nacional de Segurança com Energia Elétrica.

Segundo a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), em 2017, a construção civil ou manutenção predial registrou o maior índice de acidentes com energia elétrica no País, com 73 casos fatais. Nos últimos nove anos (2009 a 2017) houve um total de 736 mortes em situações desse tipo.

Uma das ocorrências mais perigosas e comuns durante as reformas é quando há o contato de ferragens ou ferramentas com a rede de energia, principalmente se o profissional está em andaimes ou trabalhando nos andares superiores dos imóveis. Encostar na fiação, seja diretamente ou por meio de objetos, pode causar acidentes graves, como queimaduras e até mortes.

É fundamental consultar sempre um profissional capacitado ou a distribuidora para avaliar antecipadamente a distância entre o local de trabalho e os fios de energia. "Fazer serviços próximos à rede elétrica merece toda atenção e análise de riscos. Não se deve, sob nenhuma hipótese, realizar obras perto da fiação, já que uma simples manutenção no telhado ou pintura da fachada, se não realizada com segurança, pode se tornar um grande perigo", alerta Marcio Jardim, gestor executivo de operação e serviços da EDP.