Serviços Urbanos divulga cronograma da coleta de resíduos em Ferraz

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, reforça o cronograma oficial da coleta de resíduos sólidos domiciliares em todo o município. Esta iniciativa busca garantir mais eficiência na prestação do serviço, fortalecer a organização da limpeza urbana e conscientizar a população sobre a importância do descarte correto nos dias e horários estabelecidos.



O secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, destacou que a colaboração da população é fundamental para o bom funcionamento da operação. “A coleta de resíduos é um serviço essencial para a qualidade de vida da população e para a preservação da cidade. Quando os moradores respeitam o cronograma, conseguimos otimizar o trabalho das equipes, evitar acúmulo de lixo nas vias e manter Ferraz mais limpa, organizada e saudável para todos”, afirmou.



A Secretaria de Serviços Urbanos está localizada na Rua Vanir Hungria, nº 40, na Vila Ana Maria, com atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O serviço é gratuito e moradores podem solicitar informações, esclarecer dúvidas ou acompanhar demandas presencialmente ou pelo telefone (11) 97313-0685. Após o registro, as solicitações são encaminhadas para a empresa terceirizada responsável pela execução dos serviços.



CRONOGRAMA DA COLETA DE RESÍDUOS



A coleta domiciliar segue um planejamento semanal dividido por regiões e períodos para ampliar a cobertura e garantir maior eficiência operacional.



Às segundas, quartas e sextas-feiras, durante o período diurno, o serviço atende bairros como Vila Jamil, Parque São Francisco, Parque Dourado, Jardim São Judas, Jardim Juliana, Vila Correa, Jardim Ferrazense, Jardim Helena, Jardim Pérola, CDHU, Jardim Ipanema, Vila São Paulo, Vila Romanópolis, Vila das Nações, Jardim Temporim e Parque Imperial, entre outros. Nestes mesmos dias, a Área Central e o Jardim Anchieta recebem coleta a partir das 9 horas.



Já às terças, quintas e sábados, também no período diurno, a coleta contempla bairros como Jardim Rosana, Vila Leite, Jardim 9 de Julho, Vila Yone, Jardim Cambiri, Jardim das Flores, Jardim Bela Vista, Vila Solar, Jardim São Giovani, Jardim Santa Rosa, Jardim Nambei, Vila Santo Antônio, Vila Zita, Jardim Primavera, Vila Santa Margarida, Jardim Amalfi, Jardim Itajuibe, Jardim Andeara e Jardim São José. A Área Central integra o cronograma com atendimento a partir das 9 horas.



Além da programação diurna, o município conta com coleta noturna em regiões estratégicas. Às segundas, quartas e sextas-feiras, o serviço ocorre na Área Central, Jardim Romanópolis e Parque Imperial, além do recolhimento de resíduos das feiras livres realizadas na Vila Correa.



Às terças, quintas e sábados, a coleta noturna atende Jardim Romanópolis, Vila Zita e Área Central, incluindo os resíduos das feiras livres realizadas na Avenida Santos Dumont e na Praça Afonso Carlos Fernandes.



a programação também prevê atendimento aos domingos, com coleta na Área Central em dois horários, às 8 horas e às 17 horas, além do recolhimento de resíduos provenientes das feiras livres da Vila Santa Margarida, Vila Santo Antônio e Rua Sud Menucci.



A Prefeitura reforça a importância de que os resíduos sejam colocados para coleta apenas nos horários próximos à passagem do caminhão, evitando descarte irregular, acúmulo de lixo nas vias públicas e transtornos à população.