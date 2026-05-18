Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 18 de maio de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 16/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Ferraz

Serviços Urbanos reforçam zeladoria com ação de limpeza e roçagem na Vila Santa Margarida

Intervenção realizada nesta segunda-feira (18), na Rua Pedro Fornasaro, integra o cronograma contínuo de manutenção urbana executado pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos

18 maio 2026 - 11h09Por da Reportagem Local
Serviços Urbanos reforçam zeladoria com ação de limpeza e roçagem na Vila Santa MargaridaServiços Urbanos reforçam zeladoria com ação de limpeza e roçagem na Vila Santa Margarida - (Foto: Fábio Victor / Secom FV)

A Secretaria de Serviços Urbanos realizou nesta segunda-feira (18) uma ação de roçagem de mato e limpeza urbana na Rua Pedro Fornasaro, na Vila Santa Margarida. Esta iniciativa faz parte do cronograma permanente de zeladoria desenvolvido pela administração municipal em diferentes regiões da cidade.

Durante os trabalhos, as equipes executaram serviços de roçagem, remoção de resíduos e manutenção das áreas públicas, com o objetivo de melhorar as condições de limpeza, conservação e segurança no bairro. A ação também contribui para a prevenção do descarte irregular, controle do crescimento da vegetação e preservação dos espaços urbanos.

Os serviços de manutenção urbana seguem sendo intensificados pela Secretaria de Serviços Urbanos, priorizando pontos com maior necessidade de intervenção e atendendo demandas encaminhadas pela população. As ações fazem parte das medidas contínuas adotadas pela Prefeitura para manter a cidade mais organizada, limpa e adequada para a circulação de moradores e pedestres.

De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, os trabalhos de zeladoria são essenciais para garantir mais qualidade de vida e bem-estar à população. “As ações de roçagem e limpeza urbana são fundamentais para conservar os espaços públicos, melhorar o aspecto urbano e proporcionar mais segurança para os moradores. Seguimos atuando diariamente nos bairros, fortalecendo os serviços de manutenção e atendendo as demandas da população com agilidade e responsabilidade”, destacou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

'Smart Suzano' auxilia na captura de mais um foragido da Justiça
Cidades

'Smart Suzano' auxilia na captura de mais um foragido da Justiça

Festa do Yakisoba do Templo Nambei Honganji recebe selo de certificação do Compac
Cidades

Festa do Yakisoba do Templo Nambei Honganji recebe selo de certificação do Compac

Assistência Social e Conselhos Tutelares iniciam ações contra a exploração de crianças e adolescente
Cidades

Assistência Social e Conselhos Tutelares iniciam ações contra a exploração de crianças e adolescente

10ª edição do 'Liquida Suzano Autos' reúne mais de 2 mil visitantes em quatro dias
Cidades

10ª edição do 'Liquida Suzano Autos' reúne mais de 2 mil visitantes em quatro dias

Via do bairro Chácaras Nova Suzano recebe aplicação de asfalto
Cidades

Via do bairro Chácaras Nova Suzano recebe aplicação de asfalto

Planejamento Urbano discute regularização fundiária na Casa Branca para programa 'Bairros + Completo
Cidades

Planejamento Urbano discute regularização fundiária na Casa Branca para programa 'Bairros + Completo