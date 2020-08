Shopping na Glicério e Centro Empresarial no Badra serão anunciados hoje em Suzano

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) participará hoje da apresentação de projetos de dois empreendimentos da iniciativa privada previstos para a cidade: o Centro Empresarial Logístico de Suzano (CELS), na região do Miguel Badra, e um shopping center na área central do município - denominado de Glicério Boulevard.

O anúncio será às 10 horas no Cineteatro Wilma Bentivegna.

CELS

O novo condomínio empresarial terá instalações com padrão internacional, aliado à preservação ambiental, segundo informações da assessoria de imprensa do grupo. A escolha do local do empreendimento foi motivada pelos indicadores econômicos do Alto Tietê e, em especial, da cidade de Suzano, assim como a localização estratégica.

O CELS vai permitir acesso às principais rodovias do Estado de São Paulo, como Carvalho Pinto, Presidente Dutra, Mogi-Bertioga, Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas, além de fácil deslocamento para o Porto de Santos e o Aeroporto de Guarulhos.