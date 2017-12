Shopping Popular de Suzano desativa boxes e espaços ‘viram’ estacionamento

O Shopping Popular de Suzano, situado na Avenida Major Pinheiro Froes, está desativando boxes por conta da crise financeira. Dos 168 criados, apenas 24 estão funcionando. Desses 24, somente 10 estavam abertos para o consumidor ontem.

Os espaços vagos estão se transformando em estacionamento. Os comerciantes do local reclamam também que as vendas de Natal estão negativas e culpam a falta da passarela de acesso que ligava os dois pontos da cidade.

Os comerciantes dizem que as vendas para o Natal estão preocupantes, pois muitos se queixaram de dificuldade no pagamento do aluguel. O valor atual de um box é de R$ 400.

A vendedora da loja de presentes Eleuza da Silva, de 45 anos, conta que a movimentação no local está fraca e que por conta disso, está com dificuldades de pagar o aluguel do box onde trabalha. "Aqui não vem ninguém. Nesses últimos meses não consegui vender quase nada e isso está prejudicando o pagamento do meu aluguel", conta. Ela ainda ressalta que as vendas de Natal no ano passado foram melhores por causa da passarela que dava acesso aos pedestres.

A vendedora Nice de Jesus, 45 anos, disse que por conta da baixa venda vai ficar com a sua loja aberta até o dia 30 deste mês. Ela conta que também está com dificuldades de pagar o aluguel. "Eu vou fechar a loja e arrumar outra coisa para fazer, se não morro de tédio. Ninguém entra aqui para comprar, ninguém", enfatiza. Ela informou que o dono do local, está com planos de desativar o Shopping Popular e transformá-lo em um estacionamento. "O dono já colocou uma placa na entrada do shopping alertando sobre o estacionamento. Se a gente não coloca alguns itens na entrada, os carros entram e estacionam por aqui mesmo. Ele quer tirar a gente da daqui o mais rápido possível pra poder ganhar mais dinheiro com o estacionamento", explica.

O vendedor da loja de vestuário Alexandro da Silva, de 33 anos tem o box há dois anos e diz que esse é o primeiro ano que passa por aperto nas vendas. "Está tudo parado, ninguém compra aqui. Ano passado estava melhor, mas esse ano, a situação piorou demais, acho que pode ter sido a passarela que mudou de local e deixou a gente na contramão", conta. O DS tentou contato com a administração do local, porém não houve retorno.

Centro Popular de Compras

O local foi inaugurado em 2015 e tinha como objetivo colocar no local os trabalhadores ambulantes que ficavam na passarela perto da estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), no terminal de ônibus e em outros pontos da cidade para a regularização e capacitação do comerciante informal.