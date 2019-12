Sistema Alto Tietê opera com 77,9% da capacidade

As cinco represas que compõe o Sistema Alto Tietê operam com a capacidade normal. Todo o sistema Alto Tietê, que atende cerca de 1,6 milhão de pessoas nas dez cidades da região, opera no momento com 77,9% da capacidade.

Os dados são da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

A represa Ponte Nova, localizada em Salesópolis, registra a maior operação do sistema, com 91,26%. O manancial recebeu 0,20 milímetros de água nos últimos três dias.

Também em Salesópolis, a barragem Paraitinga computa a segunda maior operação do Sistema Alto Tietê, com 76,72%.

Diferentemente da outra represa do município, a Paraitinga não registrou milímetros de água no período mencionado.

O manancial Taiaçupeba, situado em Suzano, opera com 62,37% da capacidade.

Das cinco represas da região, a do município suzanense foi a que mais recebeu milímetros de água nos últimos três dias, com 15,40 milímetros.

A represa Jundiaí, localizada em Mogi das Cruzes, opera com 58,97%.

A barragem registrou 0,40 milímetros de água nos últimos três dias.

Situada em Biritiba Mirim, o manancial Biritiba registra a menor operação do Sistema Alto Tietê, já que opera com 31,59% da capacidade. A represa contabilizou um milímetro de água no período citado.