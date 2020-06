Sistema Alto Tietê opera em queda com 76,7% da capacidade

O sistema Alto Tietê de represas opera com 76,7% de sua capacidade total. Houve queda de 6% na quantidade de água represada no período de um mês. Os dados foram atualizados, na manhã de terça-feira, 3, pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

O comparativo é feito com base no volume em 3 de maio, quando o sistema operava com 82,7%. Além disso, desde o dia 20 de março, quando o sistema registrava 90,4% da capacidade, a quantidade de água armazenada vem caindo todos os dias.

Dos sete sistemas de represas do Estado, o do Alto Tietê ocupa a quinta posição da lista. Todos estão com mais do que a metade da capacidade preenchida por água, sendo os reservatórios da Cantareira os que reservam menor quantidade neste momento (58,1%) e os do sistema São Lourenço com as melhores condições (93,3%).

Alto Tietê

Cinco represas compõem o sistema Alto Tietê, além do Dique Biritiba. Na região, o manancial que se encontra em melhores condições é a de Ponte Nova, com 93% de água armazenada. Em segundo lugar da lista está a de Paraitinga, com 73,52%.

A represa de Jundiaí aparece como terceira da lista, com 67,3% de água armazenada.

Outras duas represas do sistema estão com quantidade de água abaixo da metade. Uma delas é a de Taiaçupeba, que conta com 44,19% de sua capacidade preenchidas. A outra é a de Biritiba, que se encontra, no momento, operando com apenas 25,25% de água. A queda constante no volume de água nas represas pode ser justificada pela quantidade mínima de chuvas nos últimos dias.

Desde o dia 7 de maio, quando recebeu 9,04 milímetros, o sistema não passa de 2 milímetros por dia.

Além disso, há quase três meses, o Alto Tietê não recebe mais de 20 milímetros de chuvas em um dia. A última vez que isso aconteceu foi em 16 de março, quando a Sabesp computou 27,52 milímetros recebidos pelo sistema.