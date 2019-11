Sistema de comunicação prevê WhatsApp para receber queixas

Ouvidoria Municipal registra mais de 3 mil manifestações em 2019

A Ouvidoria Municipal de Suzano registrou 3.282 manifestações de janeiro a setembro deste ano. Foram 1.241 no primeiro trimestre (janeiro, fevereiro e março); 1.082 no segundo trimestre (abril, maio e junho) e 986 no terceiro trimestre (julho, agosto e setembro). As informações são do controlador geral do município, Fátimo Rodrigues.

As manifestações englobam cinco aspectos, sendo sugestão, elogio, denúncia, solicitação e reclamação. No primeiro trimestre, o setor que mais recebeu manifestações foi o de manutenção de vias, com 184. Em seguida, vem o de limpeza de terrenos, com 116. Outro setor que ficou entre os que mais receberam manifestações foi o de poda de árvores, com 107.

No segundo trimestre, o setor de limpeza de terrenos foi o que mais recebeu manifestações, com 99. Em seguida vem o de poda de árvores e manutenção de vias, com 92 e 79, respectivamente.

No terceiro trimestre, as manifestações foram maiores em questão da demora no atendimento. Foram 102 manifestações das 986 computadas pela Ouvidoria nos meses de julho a setembro. Em seguida vem o de fiscalização de comércios e poda de árvores, com 85 e 72, respectivamente.

"As reclamações vêm caindo. Isso é resultado de que os serviços estão sendo executados. Esses pedidos estão sendo atendidos. Quanto menos a população reclama, mais o serviço está sendo feito", afirma Rodrigues.

Os munícipes realizam a manifestação e ela é analisada e encaminhada para a Secretaria Municipal responsável. Segundo o controlador geral, as Secretarias têm o prazo de 20 dias para enviarem uma resposta. Dessa forma, há o prazo de 30 dias para que a resposta seja passada ao contribuinte. Se a Secretaria não manda a resposta, a manifestação fica em aberto no sistema.

Rodrigues destaca a importância da participação da população por meio dos canais da Ouvidoria. "É uma espécie de fiscalização do serviço da administração pública. Isso nos ajuda para que possamos melhorar, cada vez mais, os nossos serviços. Esse é o objetivo, prestar um serviço cada vez melhor para a população".

Os munícipes podem realizar as manifestações em diferentes tipos de canais da Ouvidoria Municipal. De acordo com Rodrigues, a manifestação pode ser feita por meio do canal de tele-atendimento, pelo número 0800 774 2007, de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas. O site da Prefeitura (www.suzano.sp.gov.br) também pode ser utilizado, por meio do portal do cidadão. Além do site, há o aplicativo 'Cidadão Online'. Há, também, o registro da manifestação de forma presencial, na sede da Controladoria Geral do Município (Rua Baruel, 126 - Centro), de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas.