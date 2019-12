Suzanenses apoiam projeto de policiais reforçando segurança de estações

Os passageiros de Suzano apoiam o reforço da segurança nas estações, anunciada pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A companhia agora terá apoio da Policia Militar. A PM, a partir de janeiro, ajudará em casos de ocorrência nos trens e plataformas.

Os passageiros demonstram apoio, contudo, alegam ter medo das repressões que possam ocorrer por meio dos policiais. "Se for para o bem de todos, paciência, tem de acatar a medida", expressa Alcebides Alves, 75.

Os entrevistados acreditam que infrações dentro das estações acontecem o tempo inteiro. Se a medida conceder maior segurança, será bom para a população. "A polícia reforçando as estações é sempre bom", diz a entrevistada Juliana Silva, de 34 anos. Outro fator, acrescentado por ela, seria o caso dos ambulantes.

Na opinião de Juliana, as punições para eles agora, talvez sejam mais severas. "Se só com os guardas eles já sofrem, já apanham. Imagina com a polícia. Ficará pior", conclui ela.

Mesmo com essas preocupações, os passageiros acreditam nas soluções que a PM trará. A passageira Thamires Marino, de 29 anos contou que já foi assaltada na estação Manoel Feio. Também presenciou um assédio na linha 11 coral: "Todo mundo estava sentado. Estava bem lotado”.