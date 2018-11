Suzanenses se antecipam para o feriado e comércio espera aumento de vendas de flores na data

O Feriado de Finados é uma data reservada para familiares e amigos visitarem os túmulos ou jazigos dos entes queridos. Muitos, porém, optam por ir ao cemitério alguns dias antes para realizar a limpeza do local e fazer a visitação.

O vendedor Renan Sugiura, que estava acompanhado da mãe, realizava a limpeza do túmulo da família.

Ele conta que, por conta da religião, é tradição vir alguns dias antes para cuidar do ambiente.

"Somos messiânicos e essa data é muito importante para a gente. É uma data para cuidarmos dos nossos antepassados. Limpamos e enfeitamos com flores os túmulos para no dia 2 realizamos uma oração no nosso templo", explica.

A aposentada Maria Ana Silva, também estava fazendo a limpeza do tumulo do marido.

Ela conta que prefere vir antes para evitar o dia cheio no feriado. "Sempre venho dois dias antes pra limpar e orar pelo meu marido.

Hoje em dia já não deixo mais flores porque as pessoas acabam quebrando o vaso ou roubando. Falta segurança aqui no Raffo. Tem que haver respeito com os mortos", conta.

Comerciante

A comerciante Vera Ito, que possui uma floricultura em frente ao cemitério São Sebastião, espera um aumento de vendas significativo para esse ano. "Esperamos dobrar as vendas dos dias dos pais.

As vendas já começaram no sábado e tenho percebido bastante movimento essa semana, já que muitos preferem vir antes para poder viajar no feriado prolongado", diz.

Lucia conta que a flor crisântemo é a que possuí mais saída, assim como as velas.

"Já fiz os pedidos de mais antecipadamente para não faltar nada no dia", acrescenta.