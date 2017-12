Suzano alerta ‘Setor de Manutenção’ sobre verificação de brinquedos

O setor responsável pela manutenção de Praças de Suzano está em alerta para as verificações dos brinquedos dos parques públicos. Na tarde desta segunda-feira (11), o prefeito Rodrigo Ashiushi (PR) lamentou o acidente ocorrido na sexta-feira (8), na cidade vizinha Poá, que causou a morte de uma criança de 9 anos após ser atingida por um troco de balanço de madeira na Praça Antônio Sanches. "Temos que nos atentar aos detalhes porque uma vida não tem preço", conta.

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos informou que realiza semanalmente a manutenção preventiva dos espaços através do Departamento de Parques e Áreas Verdes. "Esses serviços são baseados em limpeza, roçagem e correção dos equipamentos, sejam eles de madeira, concreto ou ferro", explica.

O DS verificou na manhã de ontem a situação dos brinquedos de praças e ouviu os moradores. O parquinho do Jardim Vitória precisa de manutenção, segundo moradores. Troncos que seguram os balanços estão com rachaduras por causa das chuvas, afirmaram.

As pinturas dos brinquedos são antigas e os escorregadores apresentavam rachaduras e pregos elevados.

Na praça situada no Jardim Vitória moradores se mostram atentos. Muitos contam que crianças costumam ir ao local com muita freqüência e que durante as férias escolares o número dobra. A dona de casa Josi Alcântara, de 60 anos, estava acompanhando o neto no parquinho e conta que uma manutenção deve ser feita com freqüência no local. "Aqui vêm muitas crianças. Acho que uma reforma nesses brinquedos seria necessária.

O vendedor ambulante Wiliam Cristiano, de 17 anos, acredita que além de reformar os brinquedos, a limpeza e o corte do matagal que envolve o parquinho é essencial. "Os brinquedos estão um pouco velhos", relata. Ele conta que os moradores já se juntaram para pedir a Prefeitura a manutenção dos brinquedos e o corte do matagal, porém não tiveram resposta. Cristiano disse que, apesar disso, nenhuma criança se acidentou por causa dos brinquedos.

A dona de casa Márcia Barbiere disse que as madeiras que eram utilizadas para os brinquedos eram trocadas sempre que necessário, porém, após a morte do morador que cuidava disso, nada mais foi feito. "Está precisando de uma reforma”.