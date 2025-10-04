Suzano apresenta 1º ônibus a biometano da Região Metropolitana

A Prefeitura de Suzano e a concessionária Radial Mais Transporte apresentaram, nesta sexta-feira (3), o primeiro ônibus da região metropolitana de São Paulo movido a biometano, que deve garantir a economia de 60 mil litros de diesel e poupar 6,1 mil árvores por ano. O veículo faz parte de um projeto piloto desenvolvido pela Radial em parceria com a empresa MWM e a Comgás, com investimento de R$ 220 mil, sem custo de aquisição para a Prefeitura. O ônibus começa a operar já neste sábado (4), na linha de Palmeiras, região sul da cidade.

A iniciativa faz parte do programa “Suzano Sustentável” e foi implementada devido aos benefícios ambientais, que incluem a redução expressiva da emissão de gases de efeito estufa, o apoio ao cumprimento das metas ambientais municipais e o uso de energia renovável produzida a partir de resíduos, fortalecendo a economia circular. Com essas vantagens, o ônibus contribui para a melhoria da qualidade do ar e, consequentemente, para a saúde e o bem-estar da população atendida pelas linhas municipais.

Durante a cerimônia de apresentação, que ocorreu no Parque Max Feffer, o prefeito Pedro Ishi explicou o funcionamento do biometano. “A ideia é que o lixo produzido em casa forneça biometano para que ônibus e caminhões possam usar essa tecnologia. Vamos, inclusive, utilizá-la em nossa usina de lixo”, afirmou.

Ele ainda destacou: “Estamos caminhando para um mundo mais sustentável, de energias limpas, e isso faz parte de uma nova política pública de meio ambiente, que já vinha sendo pensada pelo ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi e agora ganhou força com ele na Secretaria de Meio Ambiente. Com o apoio da MWM e do Governo Municipal, conseguimos adiantar essa entrega. É muito significativo, e estamos felizes. Que venham os próximos ônibus a biometano”.

Segundo a Prefeitura, a tecnologia poderá reduzir em até 95% a emissão de dióxido de carbono em comparação ao diesel, além de proporcionar uma operação mais silenciosa, diminuindo a poluição sonora. O ciclo do combustível também permitirá o aproveitamento de gás de aterros sanitários e estações de tratamento como fonte de energia limpa.

Já sobre a adesão de ônibus elétricos, pauta trazida há alguns anos na cidade, o prefeito esclareceu o porquê da escolha pelo biometano.

“Tudo isso é novo, não só para nós, mas para o país inteiro. Naquele momento, o ex-prefeito Rodrigo trouxe a possibilidade do ônibus elétrico, mas de acordo com estudos da própria empresa Radial e pelas condições geográficas da cidade, não foi possível implantar na época. No entanto, esse assunto continua no nosso radar. Temos a ideia de manter algumas linhas de forma elétrica, principalmente as que passam por áreas de relevo mais reto, o que representa menor gasto de energia. No caso do biometano, os estudos estão mais adiantados, já temos caminhões operando com essa tecnologia, por isso optamos por ele neste momento”, explicou.

Estavam presentes na cerimônia, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Débora Raffoul Ishi; o controlador geral de Suzano, César Braga; o supervisor de novos negócios da MWM Motores, Thiago Brito; o gerente comercial da Comgás, Thiago Borel e o gerente de manutenção da Radial Mais Transporte, Ricardo Irapuan.

Entre os membros do secretariado, estavam o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo; o secretário de Governo, Alex Santos; o secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavione; a secretária de Administração, Cintia Lira; o secretário de Saúde, Diego Ferreira; o secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira; o secretário de Assuntos Jurídicos, Renato Ferrari; o secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior (Nardinho); o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel de Oliveira; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Mauro Vaz e o secretário de Cultura, José Luiz Spitti.

Da câmara dos vereadores, estava o presidente Arthur Takayama e os vereadores Marcos Antônio dos Santos (Maizena), Givaldo Freitas dos Santos (Baiano da Saúde), Adilson de Lima Franco (Adilson Horse), João Batista Nogueira de Azevedo (Sabugo), Benedito dos Santos Moraes (Inhame), Leandro Alves de Faria (Leandrinho) e Marcel Pereira da Silva (Marcel da ONG).

Para Takayama, a chegada do novo veículo é um avanço tecnológico e ambiental. “Os ônibus de biometano emitem 90% menos gases poluentes do que os tradicionais. É um pontapé para, futuramente, melhorar ainda mais o transporte da nossa cidade”, disse Takayama.