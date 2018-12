Suzano apresenta ações do Plano Verão contra catástrofes naturais

Suzano realizou o lançamento do Plano Verão 2018/2019, que consiste em um conjunto de ações de prevenção e contenção de catástrofes naturais.

A reunião de apresentação foi promovida pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, no Auditório Orlando Digenova, localizado no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi.

O Plano Verão abrangerá os meses de dezembro de 2018 a março de 2019, dada a maior incidência de índice pluviométrico, e contará com 14 agentes da defesa civil atuando 24 horas por dia, em plantões diurnos e noturnos. A ação tratará, fundamentalmente, do acompanhamento das 37 áreas de risco.

“No início de dezembro, em 72 horas, tivemos em Suzano um acumulo pluviométrico de 105 milímetros (mm). Ou seja, um terço da chuva esperada para o mês todo. Isso representa o estado de alerta máximo e, mesmo assim, não houve nenhuma ocorrência por toda a cidade. Isso quer dizer que o trabalho de vistoria e identificação de pontos problemáticos, bem como a aplicação das medidas preventivas estão dando resultado”, destacou o diretor da Defesa Civil, Antonio Wenzler.

Entre as ações que o Poder Público já vem desempenhando, estão limpezas de bueiros, de córregos e drenagem. A prefeitura criou ainda um reservatório provisório na região composta pelo Jardim Belém, Jardim Nazareth e Jardim Portugália, e está implantando mais um no bairro Miguel Badra – locais tradicionalmente afetados pelas chuvas.

Na oportunidade, foi distribuída uma cartilha com orientações sobre a atuação na resolução de questões inerentes a possíveis catástrofes naturais e o atendimento à população. Também foi feita uma exposição audiovisual explicando as atribuições da Defesa Civil. Na reunião foi reiterada ainda a parceria e a união com todas as secretarias e órgãos presentes com o objetivo de eliminar os impactos à população.

“Esse compromisso mútuo é para que as famílias vivam em paz e em segurança, principalmente nesse período de festas. Já tivemos no início do mês um exemplo de que essa força tarefa está dando certo, sem o registro de nenhuma catástrofe. Para tanto, estamos quase concluindo também o chamado piscinão no bairro Miguel Badra. Essa reunião de hoje é muito importante, pois planos efetivados representam vidas preservadas”, destacou o prefeito de Suzano