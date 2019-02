Suzano começa a receber novas câmeras de segurança

A implantação do novo sistema de monitoramento de Suzano teve mais uma etapa iniciada com a instalação de 24 câmeras em vias públicas da região central. A previsão é de que a futura Central de Segurança Integrada (CSI) seja inaugurada em abril, com a proposta de auxiliar no combate e na prevenção de crimes e acidentes. A unidade, que ficará no subsolo do Paço Municipal, receberá imagens de um total de 52 equipamentos espalhados por toda a cidade.

Nesta etapa, a região central foi contemplada com a instalação de seis novas câmeras nos cruzamentos da rua Benjamin Constant; cinco em travessas da rua General Francisco Glicério; três na avenida Armando de Salles de Oliveira; dois na rua Dr. Prudente de Moraes; dois na rua Baruel; dois na avenida Antônio Marques Figueira; dois na avenida Senador Roberto Simonsen; um no Parque Max Feffer; e um na rua Nove de Julho. Em alguns pontos, inclusive, está sendo reaproveitada a estrutura já existente (braços e suportes) onde havia equipamentos de monitoramento.

Outros pontos ainda deverão receber as câmeras: Paço Municipal; as avenidas Brasil, Jorge Bey Maluf, Francisco Marengo, Miguel Badra e Major Pinheiro Fróes; as ruas Campos Salles e Regina Cabalau Mendonça; as estradas Santa Mônica, Fazenda Viaduto, dos Fernandes, Governador Mário Covas e do Prejú; e a rodovia Índio Tibiriçá (SP-31).

A infraestrutura técnica está sob os cuidados da DataCity Serviços Ltda., contratada para realizar o serviço com um investimento de R$ 2.299.800,00. Atualmente, as obras do CSI estão na etapa de alvenaria, para dar início à instalação de mobiliário e equipamentos. A sede começará a funcionar ainda neste semestre, com operação conjunta entre a empresa, a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana.