Suzano convoca 90 aprovados no concurso da Educação

A Secretaria de Administração de Suzano divulgou ontem o edital de convocação de 90 aprovados no concurso público da Educação, de 2018, para o preenchimento de vagas na rede municipal de ensino. O prazo para atender ao chamamento vai até a próxima quarta-feira (22/01). A listagem pode ser conferida no site da prefeitura, na área “Imprensa Oficial”. Ao todo, serão 51 novos professores de Artes e 39 de Educação Física, que assumirão suas funções ainda no início do ano letivo de 2020. Os candidatos convocados, aprovados no concurso público realizado em setembro de 2018, deverão comparecer nesta sexta (17/01), terça (21/01) ou quarta-feira (22/01) ao Departamento de Gestão de Pessoas no Paço Municipal (rua Baruel, 501, sala 207 – Centro), entre 8 e 16 horas, com documento de identidade para nomeação. Após esta etapa, todos terão 15 dias para a apresentação dos documentos necessários para a posse. Segundo a Secretaria de Educação de Suzano, a convocação está dentro dos planos da pasta desde o ano passado, para reforçar o quadro da rede municipal de ensino que atende tanto o pré-escolar quanto os alunos dos primeiros anos do ensino fundamental. O incremento também visa possibilitar a especialização dos profissionais por meio da legislação vigente, que estabelece que um terço da carga deve ser dedicado à formação continuada. "Mais do que ampliar o quadro da rede, nosso principal foco é a qualidade do ensino oferecido", afirmou o secretário Leandro Bassini.