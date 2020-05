Suzano dá início à distribuição de cestas básicas a partir de segunda-feira

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, inicia nesta segunda-feira (04/05) a distribuição de 9,5 mil cestas básicas encaminhadas pelo governo do Estado de São Paulo. O benefício será destinado às famílias indicadas pela Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (Drads) e a entrega realizada em etapas, por meio do Número de Identificação Social (NIS), até o dia 15 de maio.

Os beneficiados poderão verificar o nome na lista de chamada divulgada no Diário Oficial (bit.ly/alimentosolidariosuzano) ou pelo telefone (11) 4745-2106. A ação contempla as famílias cadastradas que apresentam renda per capita declarada de até R$ 89,00. A distribuição das cestas será no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo da residência do contemplado. O município conta com cinco unidades localizadas no Boa Vista, Casa Branca, Gardênia Azul, Palmeiras e região central (Veja lista com endereços abaixo).

O calendário de entregas se inicia nesta segunda-feira e seguirá como base uma escala que considera o último dígito do NIS, sendo que no primeiro dia serão contemplados os beneficiados cujo NIS se encerra no número 1. No dia seguinte, 5 de maio, serão contemplados os beneficiados cujo NIS se encerra no número 2, e assim por diante, conforme tabela abaixo. Os beneficiados deverão apresentar documento original com foto e o número do NIS; assim como o cartão do programa Bolsa Família, se tiver.

O grupo de risco do novo coronavírus (Covid-19), como idosos e gestantes, bem como pessoas que apresentam sintomas gripais, poderão enviar um representante (preferencialmente um parente) para a retirada da cesta, desde que este esteja munido com os documentos (anteriormente descritos) do beneficiário. A operação deve mobilizar as equipes da própria Assistência Social, do Fundo Social de Solidariedade e das Secretarias Municipais de Educação, de Cultura e de Segurança Cidadã.

Vale lembrar que a Assistência Social do município, com o apoio da Educação, já entregou 5 mil cestas em abril e vai distribuir mais 5 mil agora em maio. Outras 1,5 mil cestas foram adquiridas pela pasta, enquanto o Fundo Social também conseguiu 2,4 mil arrecadações, sendo aproximadamente 50 toneladas de alimentos não-perecível e produtos de higiene e de limpeza que serão destinados a quem mais precisa, por meio de triagem.



QUADRO

Calendário de entrega

Último dígito do NIS e data de retirada

Final 1 – 4 de maio (segunda-feira)

Final 2 – 5 de maio (terça-feira)

Final 3 – 6 de maio (quarta-feira)

Final 4 – 7 de maio (quinta-feira)

Final 5 – 8 de maio (sexta-feira)

Final 6 – 11 de maio (segunda-feira)

Final 7 – 12 de maio (terça-feira)

Final 8 – 13 de maio (quarta-feira)

Final 9 – 14 de maio (quinta-feira)

Final 0 – 15 de maio (sexta-feira)

Endereços

CRAS Boa Vista: Avenida Katsutoshi Naito, 955 – Sesc

CRAS Casa Branca: Rua Maria Clara Tavares, 125 – Parque Residencial Casa Branca

CRAS Centro: Rua Portugal Freixo, 280 – Centro

CRAS Gardênia Azul: Rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Varan

CRAS Palmeiras: Rua Sebastião Moreira, 198 – Parque Palmeiras