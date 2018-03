Suzano descarta ‘grandes eventos’ no 69º aniversário

Grandes eventos foram descartados pela Prefeitura no 69º aniversário de Suzano, visto que 2 de abril cairá numa segunda-feira. Porém, inaugurações de espaços públicos ocorrerão. Além disso, mais de cinco programações para celebrar a data durante o mês de abril já foram confirmadas. Entre as iniciativas estão atividades culturais, de lazer e serviços a população. A administração municipal ainda informou que detalhes faltam ser confirmados para o anúncio de outros eventos.

De acordo com a Prefeitura, no dia 2 de abril não haverá grandes atividades em virtude de ser uma segunda-feira e devido muitos munícipes trabalharem em outras cidades. Porém, afirmou que na data ocorrerão inaugurações, que ainda serão divulgadas.

Nos dias 7 e 8 haverá atividades culturais e de lazer, além de serviços à população, no Parque Municipal Max Feffer, das 9 às 19 horas. No sábado, especificamente, ocorrerá no parque a segunda edição do evento "Sabores do Alto Tietê", com foco na gastronomia e promovido pelos Fundos Sociais das cidades da região.

De 13 a 18 de abril haverá a segunda edição do projeto "O Palco é Nosso", com espetáculos de teatro, dança e circo gratuitamente, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré.

Nos dias 15, 22 e 29 de abril, aos domingos, haverá o projeto "Cultura Presente", no Max Feffer, com música eclética e sarau, também gratuitamente.

No dia 20, uma sexta-feira, será realizado o "Circuito Sesc de Artes" com diferentes linguagens artísticas, também no Parque Max Feffer.

Último ano

Em 2017, a programação do aniversário de 68 anos de Suzano teve 30 eventos (19 culturais, 11 esportivos), cinco atos sociais, além de seis inaugurações. Também houve o lançamento da Campanha do Agasalho e a entrega de cinco ônibus. Além disso, o tradicional desfile cívico foi descartado, mas ocorreu um ato solene no dia da emancipação político-administrativa.