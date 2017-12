Suzano é a 15ª cidade do Estado no ranking de consumo de energia

Suzano aparece na 15ª posição do ranking estadual de consumo de energia.

De acordo com o Anuário Estatístico Por Município no Estado de São Paulo, divulgado pela Secretaria de Energia e Mineração, a cidade gastou 1,3 milhão de megawatt-hora (MWh) no passado.

Setor industrial

O setor industrial foi responsável por 63,9% dos gastos em Suzano. Os municípios de Guarulhos, Santo André e São Bernardo do Campo também aparecem no índice. São Paulo lidera a lista, com 27,4 MWh.

A indústria suzanense consumiu 866 mil MWh no último ano. A unidade de medida é mil vezes maior que o kilowatt hora, que pode representar 2,5 mil banhos de cinco minutos. O setor industrial é o maior consumidor de energia em 10 das 15 cidades apontadas.

Apenas os municípios de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Osasco e Santos tem os maiores gastos voltados ao público residencial e comercial.

Serviços públicos

Em Suzano, as residências e os serviços públicos representam 14,5% e 11,6% dos gastos totais, respectivamente.

Os outros 9,9% estão divididos nos setores comercial, iluminação pública, poder público, rural e consumo próprio.