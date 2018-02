Suzano é a 2ª cidade com mais ocorrências de pipas na rede elétrica

Um levantamento feito pela EDP São Paulo, empresa responsável pela rede elétrica de Suzano, apontou a cidade como a 2ª no ranking do Alto Tietê com mais ocorrências envolvendo pipas. Em 2017, foram registradas 645 ocorrências com pipas na rede elétrica.

De acordo com a concessionária, a época mais comum é durante o período de férias escolares, ou seja, janeiro, julho e dezembro. No Alto Tietê, foram protocoladas durante 2017, um total de 2.527 mil ocorrências. Dentre as localidades com maiores registros estão Itaquaquecetuba e Suzano, com 762 e 645 incidentes.

Ferraz de Vasconcelos é a 3ª cidade no ranking com 440 dos casos. Mogi das Cruzes ficou em 4º lugar com 379 ocorrências. Poá também apresentou números altos de casos envolvendo pipas, foram 247 registrados. Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis tiveram os menores incidentes, foram registrados 41, oito e cinco ocorrências respectivamente. Todos os dados apresentados são de 2017.

Neste ano, o mês de janeiro registrou número alto de ocorrências no Alto Tietê, foram 515 incidentes envolvendo pipas. Suzano permanece no 2º lugar com 131 ocorrências e Itaquá lidera com 155. As cidade com menos problemas nas redes elétricas são Salesópolis e Guararema, são um e cinco incidentes. Na maioria dos casos, quando há ocorrências, há interrupção de energia.

O responsável pelas relações institucionais da EDP São Paulo, Marcos Scarpa, comentou os números da região e ressaltou que a empresa está em constante fiscalização e trabalho de conscientização da população.

"Estamos fazendo um trabalho continuo para tentar diminuir essas ações perto das redes elétricas. O problema é que todo ano tem um aumento de pelo menos 4% de pessoas praticando essa brincadeira, por isso é muito difícil conseguir uma redução significante dessa pratica. O mês de julho do ano passado representa 20% do total de incidente e esses dados são altos, por isso temos programas que levamos para as escolas e para as comunidades para erradicar a brincadeira em locais de rede elétrica. Vale destacar que não estamos proibindo isso, estamos apenas orientando o local certo e os materiais certos para a pratica", explica.

A prática inadequada dessa brincadeira pode causar danos às redes elétricas, como interrupções de energia. A pessoa que está empinando a pipa também pode ser prejudicada com acidentes graves, como queimaduras e até mortes.

Scarpa deu orientações para a prática da brincadeira de forma segura. "O recomendado é que as pessoas busquem espaços abertos, como parques e campos onde não exista o risco de contato com os fios de energia".

A Prefeitura de Suzano informou, por nota, que realiza fiscalizações e orientações para a população sobre o mau uso das linhas da pipa através do programa "Pipa Legal". Os agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) fazem as orientações. "A Prefeitura de Suzano também participa, por meio da secretaria de Educação, do projeto "Brincando com Pipas". A ação é feita em parceria com o Instituto EDP e orienta os estudantes sobre os riscos de se brincar com pipas perto de linhas de transmissão e o uso de cerol", notifica a pasta.

Em junho de 2017, a Prefeitura iniciou a restrição de pipas no Parque Max Feffer. Desde então, não houve acidentes, nem flagrantes de pessoas soltando pipas no local ou apreensões.