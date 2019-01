Suzano estuda a implantação de mais 4 radares, afirma secretário

Suzano estuda a implantação de mais 4 radares para atuar na segurança do trânsito. A novidade foi divulgada pelo secretario municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Valdemar Galo, durante a participação no programa "DS Entrevista" desta segunda-feira (7).

O secretario também aproveitou a oportunidade para fazer um breve panorama do trânsito da cidade, comentou sobre o Plano de Mobilidade Urbana e os novos pontos de ônibus e as readequações que foram feitas no tráfego.

Sobre os radares, Galo explicou que estudos estão sendo realizados em 12 locais para se constatar a necessidade de implantação do equipamento. Entre os locais de estudo estão o viaduto Leon Feffer, a Avenida Francisco Marengo, Rua Guilherme Garijo, alguns pontos do Casa Branca e até mesmo a Marginal do Una, que passa por obras, pode vir a receber um radar no futuro.

"Locais que têm alta velocidade e que causam riscos de acidentes e atropelamentos, o radar certamente ajudará bastante. Existem estudos, até março, para que 4 novos radares sejam instalados", informa o secretario.

"Vale lembrar que todo radar que será instalado, tem que ser comunicado. Temos algumas precauções que devem ser feitas e jamais instalaria algum radar sem as precauções necessárias, ninguém vai ser pego de surpresa. Todos esses locais de estudos, são locais onde já existiram radares anteriormente e com a retirada deles, houveram acidentes", acrescenta.

Dos 12 locais de estudos, apenas 4 serão escolhidos para a implantação.

Além dos radares, Galo comentou sobre os trabalhos que foram feitos no trânsito da cidade e a importância do funcionamento da Marginal do Una. "Nós reabrimos a Prudente de Moraes e tiramos três linhas das vans do local para melhorar o trânsito naquela área. Além disso, aguardamos ansiosamente pela Marginal do Una vai desafogar o trânsito de Suzano e melhorar o tráfego daquela área", conta.

Além disso, o secretario falou sobre os pontos de ônibus da cidade e as 23 novas coberturas que foram implantadas recentemente e adiantou que pretende chegar a 50 novas paradas de ônibus em 2019. Sobre o Plano de Mobilidade Urbana, no momento está sendo feito o diagnóstico do plano para ver as necessidades da cidade. "Esse diagnóstico serve para ver as falhas e corrigi-las. Ele termina em março e em abril será apresentado no plano".

Secretário garante fiscalização das vagas especiais