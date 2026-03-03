Suzano inicia implementação de ações de prevenção do Plano de Segurança da represa Taiaçupeba

A cidade de Suzano está mobilizada para garantir as ações de prevenção que estão previstas no Plano de Segurança da represa Taiaçupeba, que fornece água para a região por integrar o Sistema Produtor Alto Tietê (Spat). Um dos trabalhos que está em vias de ser executado é o cadastramento da população local por parte da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, cujos detalhes foram apresentados a gestores da prefeitura nesta terça-feira (03/03), no Cineteatro Wilma Bentivegna.

O objetivo é colher os dados que a Defesa Civil precisa para garantir um monitoramento ainda mais completo das localidades que circundam a represa, garantindo o suporte específico e adequado para as famílias que moram por ali em qualquer tipo de emergência. Para isso, serão realizadas visitas de recenseadores e promovidas reuniões com as lideranças comunitárias.

A Sabesp, com apoio da Prefeitura de Suzano, tem a intenção de se aproximar dessas pessoas e conhecer ainda mais a fundo o perfil dos moradores, para alinhar um planejamento prévio que possa proporcionar a segurança que todos precisam. A partir do cadastramento que será realizado, serão compartilhadas informações e orientações sobre as condutas a serem seguidas nas situações de emergência.

As escolas também estarão inseridas neste trabalho, para que os alunos possam conhecer melhor a realidade local e contribuir com os esclarecimentos devidos junto a seus familiares. Será explicado para eles e todos os demais públicos dessas localidades as características das edificações e as vulnerabilidades sociais que devem ser consideradas para a segurança dos moradores.

As ações estão alinhadas à Política Nacional de Segurança de Barragem, instituída pela lei nº 12.334/2010 e atualizada pela lei nº 14.066/2020, que visa garantir a integridade estrutural e operacional de barragens de água, rejeitos de mineração e resíduos industriais. Por isso, o instrumento reforça as ações de prevenção de acidentes, exigindo planos de emergência e fiscalização rigorosa.

A represa de Taiaçupeba permanece em seu estado de normalidade, sendo monitorada e atendendo aos padrões técnicos de segurança previstos na Lei Federal de Barragens e fiscalizada pela Agência de Águas do Estado de São Paulo, o SP Águas, antigo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). A Sabesp reforça que as ações a serem executadas junto à comunidade são de caráter preventivo.

Para o diretor de Defesa Civil, Tony Wenzler, a participação de todos neste processo será fundamental para o levantamento preciso dos dados. “É importante que os moradores recebam os recenseadores e contribuam com o trabalho que está sendo estruturado. Com isso, conseguiremos atuar com mais eficiência e ajudar a população”, disse o diretor.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, afirmou que a pasta tem empenhado esforços para garantir a integridade de todos. “Fazemos todo o esforço necessário para entender as características de cada região do município, para saber como o trabalho precisa ser executado. No caso das localidades que ficam no entorno da represa Taiaçupeba, procederemos dessa mesma forma”, declarou Balbino.