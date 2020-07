Suzano investe R$ 3,4 milhões para aquisição de 18 veículos e máquinas

A Prefeitura de Suzano passou a contar nesta quarta-feira (1°) com 18 novos veículos e máquinas adquiridos para vários setores. Os investimentos somam R$ 3.489.446,40, por meio de verbas municipais e emendas de vereadores e deputados, e vão beneficiar as Secretarias de Manutenção e Serviços Urbanos, de Saúde e de Segurança Cidadã e ainda a área social. Desde 2017, já foram destinados R$ 10.359.823,80 para ampliação da frota.

A apresentação foi feita pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi durante a manhã no Largo da Feira, na área central. “O mais importante é que esses veículos e máquinas já estão prontos para serem utilizados em diversos trabalhos em benefício da população. Quando assumimos a gestão, nos deparamos com um número baixo à disposição e muita necessidade de manutenção. Agora, ampliamos a frota e, consequentemente, a oferta de serviços de infraestrutura, saúde e segurança”, afirmou o chefe do Executivo. Em três anos e seis meses, o atual governo adquiriu 64 novos veículos e máquinas.

Para a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos foram garantidos seis caminhões basculantes, dois rolos compactadores, uma carreta com cavalo mecânico e uma prancha automotiva, por meio de investimento de R$ 2.423.000,00. Antes, a pasta contava com seis máquinas e veículos; agora são 30.

A Secretaria de Segurança Cidadã foi beneficiada com uma base móvel, que será utilizada pela Guarda Civil Municipal (GCM), e uma caminhonete, para a Defesa Civil. Para a compra, foram destinados R$ 254.289,01. Ao longo desta gestão, o setor teve um incremento de 15 veículos em sua frota, que subiu de 20 para 35.

Já a Secretaria de Saúde agora tem à disposição um “castramóvel”, uma unidade móvel com acessibilidade, uma van para o Centro de Atenção Psicossocial (Caps), outra van para o Setor de Controle de Zoonoses e um veículo de transporte com sete lugares. O investimento foi de R$ 462.257,39. Desde 2017, a pasta passou de 40 para 60 veículos. Além de todos esses, um automóvel foi adquirido para trabalhos da área social.

Castramóvel

Entre as novas aquisições, o prefeito destacou o “castrámóvel”, um veículo especial que vai reforçar os serviços de castração de cães e gatos, por meio de parceria entre o Setor de Controle de Zoonoses e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Desde 2017, a parceria resultou na realização de mais de 3 mil procedimentos cirúrgicos. “O tempo é o senhor da razão. Para quem achou que Suzano não teria um ‘castramóvel’, hoje mostramos a verdade. Um benefício que vai ampliar para todos os cantos da cidade esse importante trabalho que realizamos”, disse Ashiuchi. O investimento para a compra foi de R$ 144.897,39.

Presenças

