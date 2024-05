Suzano participa de reunião sobre Plano de Metas da Sabesp para os próximos anos

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, participou nesta segunda-feira (20/05), no Palácio dos Bandeirantes, zona sul da capital paulista, da primeira reunião do Conselho Deliberativo da Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário Sudeste (Urae-1), que discutiu o Plano de Metas da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) para os próximos cinco anos. A atividade, que foi transmitida pelo canal do governo do Estado no YouTube., contou com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas; da secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende; e do secretário estadual de Governo e de Relações Institucionais, Gilberto Kassab.

No encontro, em que esteve presente também o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, foi apresentado o processo de desestatização da companhia e anunciada a Agência Reguladora de Serviços Públicos (Arsesp) como entidade responsável pela regulação e pela fiscalização dos serviços inseridos no contrato de concessão, que será unificado para todos os municípios que integram a Urae-1, entre eles Suzano.

As premissas da desestatização da Sabesp preveem a antecipação da universalização dos serviços de 2033 para 2029, contemplando 99% dos munícipes com infraestrutura de abastecimento de água e 90% dos moradores com infraestrutura para tratamento de esgoto. O foco da expansão dos investimentos seria a população mais vulnerável que vive em áreas rurais e nos núcleos urbanos informais.

Nesse contexto, as metodologias, indicadores e os níveis regulatórios de desempenho da qualidade da prestação dos serviços seriam uniformizados, ampliados e ganhariam previsão contratual. Este parâmetro pode representar um novo momento para o saneamento básico do Estado de São Paulo, caso amplie a oferta de água potável, garantindo coleta e tratamento de esgoto para um número maior de pessoas, de forma mais rápida e com mais eficiência.

Nas últimas reuniões técnicas entre a Sabesp e os representantes das prefeituras, já vinha sendo discutido o Plano de Metas da companhia, que inclui Suzano nas diretrizes de abastecimento público de água e esgotamento sanitário. Desta forma, a ação conjunta entre a administração municipal e a Sabesp, nos próximos anos, será responsável pela execução dos objetivos propostos, que tem como condicionantes a definição de área atendível no município e o cenário de ampliação dos indicadores dos serviços, conforme conceitos determinados pelas duas partes.

Oliveira afirmou que a prefeitura tem acompanhado de perto todas as obras de infraestrutura implementadas em Suzano e enfatizou as melhorias que esses serviços trazem para a população. “Trabalhamos em parceria com a Sabesp para chegar a todas as localidades do município, promovendo as obras necessárias para levar água a todas as famílias suzanenses. Os investimentos que estão sendo previstos ampliarão a cobertura do abastecimento, especialmente para as famílias mais vulneráveis”, declarou Oliveira.

O governador destacou a representatividade do evento para o aprimoramento dos serviços de água e esgoto em São Paulo. “Hoje vivemos um marco do saneamento em nosso Estado. Damos um passo muito importante para este setor”, frisou Tarcísio, que foi complementado pela secretária Natália Resende. “Saneamento é saúde e qualidade de vida. Por isso, a deliberação dos documentos apresentados aqui passou por consulta pública e construção conjunta entre as administrações municipais”, avaliou a titular da pasta de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do estado.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi reforçou que os avanços previstos para o saneamento básico darão continuidade às intervenções que já vêm sendo implementadas em Suzano nos últimos anos. “Na última semana, tivemos no bairro Meu Sossego, na região norte, para verificar o prolongamento da rede de água, que contemplou 58 residências, beneficiando 250 moradores, assim como acompanhamos no último ano, no bairro Recreio Rio Bonito, na região sul, os trabalhos que levaram abastecimento a 140 casas, contemplando 600 munícipes. Os futuros investimentos poderão promover melhorias em outras tantas localidades, garantido mais qualidade de vida a toda a população”, ressaltou o chefe do Poder Executivo suzanense.