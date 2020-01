Suzano pede agilidade ao DER nas obras da Estrada da Duchen

O assessor da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) de Suzano, André Chiang, entregou ontem ofício ao diretor do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Mauro Flávio Cardoso, pedindo agilidade para início da execução das obras na Estrada da Duchen, na Vila Ipelândia, em Palmeiras.



O encontro foi realizado na sede da Divisão Regional 10, na Vila Mariana, em São Paulo.



Com a participação do deputado estadual André do Prado e do engenheiro da DER Bruno Perosso, a reunião teve como objetivo reiterar a situação da pista, que foi alagada após a represa de Taiçupeba se expandir e invadir boa parte da estrada, e também para pedir rapidez para o início dos trabalhos no local, com serviços de recuperação de pavimento, melhorias no sistema de drenagem, alteamento do greide e reabilitação da sinalização horizontal da via.



“Nós, da prefeitura, com apoio do deputado André do Prado, apresentamos a demanda, reafirmando a importância de acelerarmos o projeto para que tenhamos tão logo o início das obras. Na ocasião, fui informado que a parte técnica foi superada e que agora segue para solicitação de ordenação de despesas. Em seguida, começarão (Governo do Estado) as obras”, explicou Chiang.



O deputado estadual André do Prado, em sua fala, disse que também vem acompanhando a situação da estrada e que participará de todo o processo até o início das obras. “Fomos muito bem recebidos pelos engenheiros do DER, que nos informaram sobre as tramitações desta obra. Acredito que em breve darão início às intervenções. Aproveitamos o encontro também para pedir melhorias para a rodovia Índio Tibiriçá (SP-31). Continuarei acompanhando e trabalhando pela cidade de Suzano”, concluiu.