‘Suzano Pela Paz’ deve reunir 15 mil pessoas hoje no Max Feffer

O Parque Municipal Max Feffer recebe neste sábado (13) o evento “Suzano Pela Paz”, que deve reunir 15 mil pessoas durante todo o dia. A ação ocorrerá das 10 às 17 horas e contará com apresentações de Família Lima, Ana Vilela, Padre Antônio Maria e Paulo César Baruk, que aderiram à iniciativa, promovida em parceria com empresas privadas. Será um clamor pela paz, exatamente um mês após a tragédia na Escola Estadual Professor Raul Brasil.

Os portões do encontro serão abertos a partir das 9 horas. Após a execução do Hino Nacional e do Hino a Suzano, a primeira apresentação musical será da Orquestra Jazz Sinfônica de São Paulo, às 11 horas. Padre Antônio Maria, Paulo César Baruk, Família Lima, Ana Vilela e Orquestra de Câmara de Suzano também subirão ao palco.

Além das apresentações, haverá Espaço Kids, com brinquedos infláveis e pinturas faciais; Espaço Pais & Filhos, com atividades recreativas, dinâmicas e jogos dentro da Arena Suzano; Feira Gastronômica; tendas de descanso; exposições; feira de artesanato; manobras no Suzano Skate Park; praça de serviços, com atuação das secretariais municipais e do Procon; e feira de adoção de cães e gatos.

O Jardim da Paz é outra atração. Projetado pela equipe do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, será um espaço de contemplação da natureza e da vida, promovendo reflexão sobre amor e esperança. O ambiente recebe oito espécies de árvores e um caminho florido.

Transporte gratuito

Durante o “Suzano Pela Paz”, haverá transporte gratuito de ônibus para o público, com saídas dos bairros às 8 e às 13 horas, com destino ao Parque Max Feffer. Já o retorno será ao meio-dia e às 17 horas.

Os bairros com pontos de partida são Cidade Miguel Badra, Jardim São José, Jardim Natal, Jardim Varan, Jardim Colorado, Vila Barros e Jardim Brasil. Para conferir os locais e os roteiros, basta acessar o site oficial da Prefeitura de Suzano (www.suzano.sp.gov.br).

Apoio

O evento tem patrocínio da Suzano SA e apoio da Associação Comercial e Empresarial (ACE), MRV Engenharia, NGN Engenharia e Construções, Ball, EDP São Paulo, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e governo do Estado de São Paulo.