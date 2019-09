Suzano pode ter tempo firme neste sábado e domingo, aponta Climatempo

O feriado de 7 de setembro, comemorado neste sábado, promete ser um dia com sol forte em Suzano, segundo previsão de meteorologistas da Climatempo. No domingo, dia 8, a tendência é de que o tempo continue firme e quente, tendo mínima de 16º C graus e máxima de 30ºC graus em alguns momentos. Não há previsão de chuva.

Na sexta-feira (6), o dia amanheceu nublado, com chuva em alguns momentos durante o dia. Neste sábado, a previsão é de que o cenário seja totalmente diferente. Não há previsão de chuva.

A névoa deve aparecer pela manhã e o dia será de sol entre nuvens. A temperatura mínima é de 14°C graus e a máxima pode chegar aos 27°C graus.

Região

Das 10 cidades da região, Santa Isabel é a que vai registrar as maiores temperaturas no domingo. A máxima prevista pode chegar aos 32°C graus, entre 14 e 16 horas.

Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba Poá e Salesópolis devem registrar temperaturas de 31°C graus. Também entre 14 e 16 horas do domingo. Já Guararema e Mogi das Cruzes poderão registrar 30°C graus no domingo, assim como Suzano.