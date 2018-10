Suzano promove ações para celebrar Dia do Servidor Público

Suzano realizará nesta semana uma série de eventos celebrando o trabalho e o empenho dos mais de 5 mil trabalhadores da administração municipal. As atividades ocorrerão no Complexo Educacional Mirambava (rua Campos Salles, 884 - Centro), em referência ao Dia do Servidor Público, comemorado no próximo domingo (28).

Na quarta e na quinta-feira (24 e 25), os funcionários da Prefeitura de Suzano terão, das 13 às 17 horas, várias opções de lazer e qualidade de vida: palestra sobre educação financeira, orientações do Procon, massagem terapêutica, quiropraxia, zumba, corte de cabelo, manicure, maquiagem, saúde bucal e aplicação de flúor e avaliação de condicionamento físico. Também haverá apresentações musicais e show de talentos.

Já na sexta-feira (26), a partir das 18 horas, o Complexo Educacional Mirambava receberá o Baile do Servidor Municipal. O evento será aberto a todo o público e terá apresentações musicais, bebidas e porções a preços acessíveis, além de sorteio de brindes aos membros do funcionalismo participantes. Toda a arrecadação será destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano para a campanha "Natal das Crianças", que receberá doações de brinquedos novos.

O comparecimento dos funcionários públicos municipais nas atividades, segundo a Secretaria Municipal de Administração, não comprometerá os serviços oferecidos, uma vez que todos os setores estarão divididos em escala para manter o atendimento aos cidadãos.

As comemorações do Dia do Servidor Público fazem parte do pacote de ações promovidas pelo atual governo junto aos funcionários, com o objetivo de promover uma melhor qualidade de vida e um ambiente de trabalho mais coeso.

Ao longo do ano, foram realizadas atividades como campanhas de vacinação, exames médicos, padronização e entrega de uniformes aos setores de atendimento ao público, torneios desportivos de integração, "Arraiá Solidário" e celebrações do Dia das Crianças, além do aumento salarial e de benefícios como vale-alimentação e cesta básica.

Para a secretária municipal de Administração, Cíntia Renata Lira, a valorização das equipes por parte do Executivo vem sendo o fator fundamental de mudança. "Há a plena consciência de que a melhoria dos serviços prestados nos últimos 22 meses tem sido, em grande parte, pelo engajamento e pela dedicação do funcionário público", afirmou.