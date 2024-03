Suzano recebe ação especial de prevenção à dengue

Equipes da Defesa Civil e do Setor de Controle de Zoonoses de Suzano participaram nesta sexta-feira (01/03) do “Dia D de Combate à Dengue”, realizado pelo Centro de Operações Especiais (COE) da Secretaria de Estado da Saúde. A atividade ocorreu na Vila Amorim, um dos bairros que mais registraram casos da doença neste ano, e teve apoio das Defesas Civis de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Poá.

A ação foi iniciada pela manhã no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, com as participações do prefeito Rodrigo Ashiuchi; do secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira; do vereador Pedro Ishi; da coordenadora do Setor de Controle de Zoonoses de Suzano, Priscila Arap; do diretor da Defesa Civil municipal, Antonio Wenzler; do porta-voz da Defesa Civil do Estado, o tenente Maxwell de Souza; e do coordenador do Grupo de Trabalho da Defesa Civil do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), Anderson Marchiori.

No total, cerca de 20 representantes das Defesas Civis das cidades e 17 da Vigilância em Saúde e do Setor de Zoonoses de Suzano foram mobilizados na atividade. O ponto de partida foi o cineteatro e, de lá, as equipes foram até as ruas da Vila Amorim para fazer um intenso trabalho porta a porta. Entre as ações estavam a nebulização, panfletagem, visitas em residências e vistorias em locais públicos.

Priscila Arap explicou que a ação de fiscalização visa reduzir o número de focos do Aedes aegypti naquela região, já que o mosquito não consegue se deslocar para grandes distâncias. “Cerca de 80% dos casos de dengue estão dentro das residências. Se temos muitos casos na Vila Amorim, precisamos conscientizar as pessoas daquela região sobre a importância de evitar deixar água parada, já que os mosquitos não ficam nas mesmas regiões em que eles se reproduzem”, afirmou a coordenadora.

Já o porta-voz da Defesa Civil do Estado, destacou que o compromisso para derrotar o vetor transmissor da doença deve ser assumido por todos. “Na guerra contra o mosquito, todos são soldados. A Defesa Civil estadual é uma grande aliada dos municípios e o Palácio dos Bandeirantes está aberto a quem precisar. Vamos vencer essa batalha”, afirmou o tenente Maxwell Souza.

Em sua fala, o vereador lembrou do surto de dengue de 2016 e pediu para que a população adote medidas para evitar o avanço do mosquito. “Naquele ano tivemos quase mil mortes por dengue, zika e chikungunya no Brasil, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Precisamos trabalhar e nos unir para evitar algo parecido e, por isso, é muito importante a ajuda de todos”, comentou Ishi.

O objetivo de realizar a ação em Suzano, especificamente na Vila Amorim, foi de mitigar a reprodução do Aedes por meio de um trabalho de fiscalização. O bairro possui um grande índice de casos provocados pela ação do mosquito. Por isso, o secretário de Saúde destacou a importância de reforçar a vigilância sobre as residências desta região. “Nossas equipes estão incansáveis. Temos muitos casos confirmados e, com a ajuda de todos, principalmente com essa ação de hoje, poderemos frear a dengue. Acho que é uma atividade extremamente importante principalmente para a conscientização da população. A melhor conduta para evitar a dengue é essa”, pontuou Ferreira.

Por sua vez, o prefeito ressaltou as ações adotadas para reduzir a quantidade de mosquitos presentes na cidade e pediu para que a população auxilie evitando o acúmulo de água. “Estamos com o projeto ‘Aedes do Bem’, que tem ajudado muito a frear a reprodução do mosquito fêmea, responsável pela transmissão da dengue. E utilizamos os carros de nebulização e intensificamos as campanhas de prevenção, mas a população precisa fazer sua parte evitando deixar água parada e atendendo as equipes da Defesa Civil, da Zoonoses e da Vigilância em Saúde. Com todos mobilizados, vamos vencer a dengue”, finalizou Ashiuchi.