Suzano reforça ações para desassoreamento dos rios durante reunião no Condemat+

Suzano reforçou as ações destinadas ao desassoreamento dos rios que cortam a cidade durante reunião do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), que foi realizada nesta quarta-feira (04/02), no centro cívico de Mogi das Cruzes.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, coordenou o encontro do Grupo de Trabalho de Drenagem com o objetivo de alinhar demandas dos municípios da região para busca de recursos em outras esferas de governo.

A proposta discutida entre os participantes esteve relacionada ao estreitamento do diálogo em conjunto com a União e com o Estado de São Paulo, por meio do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) e da Agência de Águas do Estado de São Paulo “SP Águas” (antigo Departamento de Água e Energia Elétrica - DAEE), que é responsável pelo gerenciamento de outorgas, fiscalização de usos de rios e represas, e garantia de segurança hídrica.

Como coordenador desta frente de trabalho, ligada à Câmara Técnica de Desenvolvimento Urbano, o secretário suzanense buscou mostrar a importância dos municípios estarem unidos também neste tema, tendo em vista as demandas em comum, especialmente no que diz respeito ao rio Tietê e ao Plano Regional de Drenagem.

“Os objetivos são os mesmos, guardadas as especificidades de cada município. Buscamos mostrar que precisamos estar juntos para dialogar com os governos federal e estadual, que podem nos ajudar em nossas ações. O trabalho que garante as melhorias do sistema de drenagem e o desassoreamento dos rios tem impacto muito positivo nos esforços em conjunto para o combate às cheias, especialmente neste período de fortes chuvas”, afirmou Oliveira.

Em Suzano, as tratativas já estão sendo feitas desde a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, ainda em 2023, quando o município começou a receber a visita de técnicos do antigo DAEE para mostrar os rios que precisavam receber os serviços. A intenção é que os corpos d’água que cortam a cidade recebam ações similares às que estão acontecendo no rio Tietê desde o final do ano citado. Nesses momentos, foi explicada a situação de cada rio e os bairros que seriam preservados pelo desassoreamento.

Com relação ao rio Una, que corta a região central da cidade, foi reiterada a necessidade de um investimento por parte dos governos federal e estadual para que outros recursos e equipamentos possam complementar o trabalho já feito pela prefeitura, evitando o transbordamento e preservando as condições de vias, residências, e instalações comerciais e industriais nas proximidades do rio. Em relação a esse corpo d’água, também já foi entregue ao governo paulista um projeto executivo para construção de uma caixa de retenção de água.

A administração municipal também tem demonstrado a importância da remoção de resíduos acumulados no fundo dos rios Jaguari, para evitar o impacto das chuvas na região norte, e Guaió, que preservam os bairros Jardim Quaresmeira, Jardim Monte Cristo e Jardim Suzanópolis. A parte deste rio, distante a poucos metros da avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), no acesso para o Trecho-Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), foi conferido de perto pela equipe em uma visita, assim como o trecho do Taiaçupeba, no limite com Mogi das Cruzes.

O secretário Oliveira destacou a importância deste apoio para o avanço em relação aos serviços de desassoreamento. “Protocolamos o pedido de análise e intervenção, tendo a satisfação de receber os técnicos do Estado algumas vezes. Na ocasião, os representantes da autarquia nos informaram que as requisições seriam devidamente estudadas, porém reforçamos com as visitas das necessidades sobre os serviços nestes locais. A parceria com os outros municípios será fundamental neste processo”, avaliou o chefe da pasta.