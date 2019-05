Suzano registra caso de catapora e realiza ações contra doença

Suzano conta com as vacinas disponíveis para sarampo e catapora na rede municipal de saúde.

Crianças devem se vacinar conforme o Calendário Oficial de Vacinação. Para isso, basta ir até uma sala de vacinação em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) portando a carteirinha de vacinação.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica de Suzano, em casos de sarampo quanto o de catapora, a pessoa que manteve contato com o paciente de até 5 anos ainda não imunizado, tem esse contato interrompido e é vacinada. Essa interrupção é chamada de "bloqueio".

O município registrou um caso de catapora nesse ano.

Ferraz de Vasconcelos

A Prefeitura de Ferraz informou que as vacinas contra o sarampo estão disponíveis em todas as UBSs da cidade, e que realizou bloqueios da doença nos últimos meses na região do Jardim Brigida, além de capacitar profissionais da pasta em formações oferecidas pelo Estado.

Em agosto, a Prefeitura deverá trabalhar a imunização contra sarampo e HPV. Antes disso, a pasta responsável só desenvolve campanhas se o Ministério da Saúde orientar neste sentido.

A administração municipal ainda diz que os casos notificados são apenas de surtos, quando, por exemplo, há mais de dez crianças com a doença em uma creche, como aconselha o Ministério da Saúde. Até o momento, nenhum caso das duas doenças foi registrado na cidade.

Itaquaquecetuba

A Secretaria de Saúde de Itaquaquecetuba também segue oferecendo as vacinas nos postos de saúde.

A pasta informa que no dia D da Campanha de Vacinação contra Influenza, abriu todas as unidades de saúde para atualização das cadernetas de vacinação, onde diversas crianças foram imunizadas, tanto contra catapora quanto contra sarampo.

Mogi das Cruzes

A Prefeitura de Mogi das Cruzes informa que a cidade não teve nenhum caso de catapora ou sarampo em 2019.