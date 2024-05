Suzano reúne clínicas para detalhar funcionamento do 'Avança Saúde'

A Prefeitura de Suzano reuniu na manhã desta segunda-feira (27/05), no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, representantes de clínicas particulares que atuam no Alto Tietê para detalhar como será o funcionamento do “Avança Saúde”, proposta precursora na cidade e que garante o atendimento, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), nos estabelecimentos privados devidamente cadastrados a partir de chamamento público. O credenciamento das unidades já pode ser efetuado, ao passo que o prazo final para formalizar o interesse termina em 28 de junho.

Participaram da reunião o prefeito Rodrigo Ashiuchi; o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira; o chefe de Gabinete; Afrânio Evaristo da Silva; o secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione; e o vereador Pedro Ishi, que explicaram aos presentes os benefícios que serão conquistados pelas clínicas, pelo Poder Público e, principalmente, pela população.

Com o objetivo de aprimorar e agilizar o atendimento aos suzanenses, a proposta direciona parte dos usuários do SUS que procuram as unidades municipais às clínicas privadas para determinados atendimentos como especialidades médicas, exames específicos e cirurgias, por exemplo. No entanto, para que esse acolhimento possa ser realizado, o pedido de encaminhamento das unidades particulares deve ser oriundo da rede municipal, por parte do setor de Regulação da Secretaria de Saúde de Suzano, e o paciente que for indicado pelo “Avança Saúde” terá de levar o pedido e um voucher com os dados pessoais. A partir daí, a consulta, exame ou procedimento cirúrgico poderá ser efetuado, dando início ou continuidade ao tratamento. No caso das consultas, o retorno em até 30 dias também é garantido.

Pelo lado das unidades particulares, após o atendimento ou procedimento realizado, será necessário juntar o voucher e o faturamento e entregar à Secretaria Municipal de Saúde para que o pagamento seja programado.

Importante ressaltar que não haverá limite determinado por mês para a realização de consultas e demais procedimentos, e nem qualquer outro valor poderá ser cobrado dos pacientes que forem encaminhados pelo “Avança Suzano”. O projeto será acompanhado pela Secretaria de Saúde de Suzano com a finalidade de receber reclamações ou sugestões para melhorias que o futuro sistema poderá executar, os vouchers também terão um sistema de segurança para evitar falsificações.

O investimento para este primeiro momento é de R$ 6 milhões e a expectativa é que, após a assinatura do contrato por parte das clínicas, uma agenda possa ser montada para início dos atendimentos, o que deve ocorrer a partir do mês que vem.

Todos ganham

Após as explicações, o projeto foi recebido com entusiasmo pelos representantes dos estabelecimentos particulares de saúde. Uma rodada de perguntas também foi promovida ao final da apresentação para que dúvidas fossem sanadas e um dos mais animados com o encontro foi o vereador Pedro Ishi, ex-secretário de Saúde de Suzano e um dos idealizadores do projeto quando ainda ocupava a pasta. “Fico muito satisfeito que essa iniciativa esteja ganhando corpo. Isso mostra que a atual gestão tem o compromisso com a saúde do povo suzanense, pois, além de promover um acolhimento de qualidade na rede municipal, ainda oferece mais essa possibilidade para agilizar o atendimento da nossa população. Me sinto orgulhoso de fazer parte disso e tenho certeza de que essa iniciativa será um sucesso”, apontou o parlamentar.

Em seguida, o atual chefe da secretaria destacou que essa estrutura deverá perdurar por muitos anos em Suzano. “Atualmente, a prefeitura dispõe de 33% do orçamento voltado à Saúde, mais do que os 15% que a Constituição nos obriga e isso mostra o nosso empenho em melhorar os atendimentos. Quero deixar claro que o ‘Avança Saúde’ não tem data para acabar, portanto acredito que o projeto irá se estender pelos próximos anos, o que nos dará oportunidade de prover atendimentos e procedimentos com ainda mais qualidade aos moradores do município”, apontou.

Por sua vez, Ashiuchi ressaltou não só os ganhos nos atendimentos, mas das próprias clínicas e da cidade como um todo. “Essa proposta evidencia a nossa preocupação e persistência em fazer o ‘Avança Saúde’ funcionar e tenho certeza de que estamos no caminho certo em relação ao oferecimento desse serviço. O chamamento serviu para mostrar às unidades particulares interessadas em participar do projeto, que servirá como modelo para outras cidades por três motivos: o primeiro deles é a geração de emprego nos estabelecimentos com o aumento da demanda; o segundo ponto é o trabalho bem feito pelas clínicas particulares, que será o termômetro do sucesso dessa iniciativa por meio do bom atendimento e; terceiro, que é a injeção de recursos de capital, contribuindo para a nossa economia e que pode servir de modelo para outros municípios”, finalizou o prefeito de Suzano.

Ainda participaram do encontro a diretora jurídica da pasta, Tânia Porfírio; a diretora de Administração e Obras, Margarida Mendes; a coordenadora da Regulação Paula Oliveira, a coordenadora da Regulação; e o coordenador de Faturamento, Diomar Novais.