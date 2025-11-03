Suzano se aproxima da marca de 20 mil buracos tapados em 2025

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana se aproxima da marca de 20 mil buracos tapados no ano com as intervenções registradas até a primeira quinzena de outubro. Até este período, a pasta promoveu melhorias em 501 ruas somente com a operação destinada ao serviço. Em média, 30 bairros têm sido contemplados pelo trabalho em cada mês.

Os locais receberam a atenção devida em função das demandas apontadas pela população, por meio do contato da Ouvidoria Municipal (0800-774-2007) ou pelo número (11) 4746-1166. As solicitações definem a programação semanal de atividades destinadas à execução das etapas técnicas necessárias, com o intuito de garantir maior durabilidade e segurança nas vias.

Em cada ponto, foram promovidas ações de limpeza, aplicação de emulsão asfáltica, conhecida como “cola”; inserção da massa asfáltica quente, nivelamento do material e finalização com compactação, o que assegura acabamento e resistência. Para o trabalho, tem sido utilizado um caminhão térmico que transporta a massa asfáltica a uma temperatura de 180 graus, o que melhora a aplicação e prolonga a vida útil do pavimento.

Os serviços têm chegado a toda a cidade, conforme registro dos balanços mensais de ações. Tomando como exemplo as intervenções mais recentes, podem ser citadas as 20 ruas de 13 localidades contempladas somente na primeira quinzena de outubro, com destaque para os bairros Jardim Casa Branca e Jardim Colorado, que receberam um maior número de intervenções.

Em setembro, a operação atuou de maneira mais intensa nos bairros Cidade Boa Vista, Cidade Miguel Badra e Vila Urupês; e no mês de agosto esteve com mais presença nos bairros Jardim Caxangá, Jardim São José, Jardim São Bernardino e Miguel Badra. Ainda podem ser destacados, nos últimos meses, os números totais de 60 vias contempladas em 31 bairros em julho, e 43 vias de 28 bairros em junho.

O prefeito Pedro Ishi e o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, têm acompanhado periodicamente o andamento dos trabalhos, para realizar a vistoria dos serviços e dialogar com a população sobre as demandas que são levantadas em cada localidade do município, de forma que a operação “Tapa-Buraco” siga contribuindo com os deslocamentos dos motoristas e a segurança de todos.

O secretário afirmou que todas as ações são coordenadas pela pasta e seguem cronograma rotativo. “Buscamos atender toda a população, de acordo com as demandas de cada bairro, garantindo uma atenção especial aos pontos de maior circulação. Todas as solicitações são analisadas pela equipe técnica responsável, que organiza os atendimentos conforme os critérios de urgência e necessidade”, declarou Galo.

Já o prefeito destacou o compromisso da gestão com a melhoria da mobilidade urbana. “Nosso objetivo é ouvir a população e responder com agilidade. Sabemos que o buraco na rua é um transtorno para quem passa e, por isso, estamos atuando com planejamento, técnica e equipamentos modernos. Já são 20 mil intervenções realizadas neste ano, mostrando que Suzano está avançando com responsabilidade”, afirmou Pedro Ishi.