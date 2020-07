Suzano solicita à Sabesp regularização de ligações de água em 1,6 mil imóveis no Jardim Gardênia Azul

A Prefeitura de Suzano oficializou pedido à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) para implantar ligações de água e esgoto em cerca de 1,6 mil imóveis que estão em processo de regularização fundiária no Jardim Gardênia Azul e no Jardim Panorama, ambos bairros da região norte da cidade. A solicitação foi feita na última semana pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi ao gerente regional da estatal no Alto Tietê, Zemicindo Miguel Mendes.

A prestação de serviço seria executada por meio do programa Água Legal e agora depende da aprovação por parte da diretoria da Sabesp. “Desde o início da gestão, uma das nossas prioridades sociais foi a regularização de moradias, principalmente em regiões de Suzano com os maiores índices de vulnerabilidade. Foi pensando nessa necessidade aguardada por milhares de famílias que fizemos a solicitação, a fim de garantir melhores condições de saneamento básico”, disse o prefeito.

Um dos locais que seriam atendidos é o Jardim Gardênia Gleba 2, uma área particular ocupada desde o início dos anos 2000 às margens da estrada Portão do Honda. A Prefeitura de Suzano vem auxiliando no processo de legalização com a entrega de cerca de 800 memoriais descritivos nominais até o momento, de um total que ultrapassa mil imóveis, por meio do Programa de Regularização Fundiária Urbana (Reurb). No loteamento também já foram garantidas e executadas instalação de postes-padrão, ligações elétricas e iluminação pública pela EDP São Paulo.

O outro bairro que seria atendido pela Sabesp é o Jardim Panorama. Lá, mais de 600 imóveis estão em processo de regularização fundiária por meio do programa Cidade Legal, da Secretaria de Estado da Habitação. “Desde o ano passado, o prefeito vem pedindo a inclusão de Suzano no programa Água Legal, que atua em regiões de grande vulnerabilidade social. Depois da aprovação da nossa diretoria, esse serviço deve ter início no município pelas áreas do Jardim Gardênia Azul Gleba II e do Jardim Panorama”, disse o gerente regional da Sabesp.