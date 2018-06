Suzano solicita programas Viagem Literária e Circuito Cultural Paulista ao Estado

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), se reuniu nessa segunda-feira (18) com o secretário de Estado da Cultura, Romildo Campello, na sede da pasta, na capital paulista, para pleitear os programas Viagem Literária e Circuito Cultural Paulista, bem como as apresentações do grupo São Paulo Companhia de Dança e Banda Jazz Sinfônica para a cidade.

Ao lado do deputado estadual André do Prado, do secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo, e do presidente do Instituto Virtutis e padre da Paróquia Santa Rita, Luís Alberto Hidalgo, Ashiuchi também solicitou apoio na realização das festas tradicionais do município, como a Nordestina, a das Águas, da Cerejeira e do Baruel.

Segundo Garippo, a Cultura suzanense enviou à pasta chefiada por Campello uma lista com os nomes das festas que são tradicionais na cidade e informações, como o público, data de realização e abrangência.

"Nossa ideia é auxiliar as celebrações que são realizadas no município com apoio da Secretaria de Estado da Cultura, seja ela estrutural ou com atrações culturais para encorpar a programação", exemplificou.

O chefe do Poder Executivo também solicitou, como presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), uma atenção aos artistas da região por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC).

"Pedi ainda ao secretário Campello que o programa da Cultura do Estado passe a aderir aos nossos municípios de forma unificada, ou seja, quando um grupo contemplado pelo ProAC for se apresentar no Alto Tietê, que ele possa passar pelas 11 cidades", disse.

Segundo o secretário estadual, todos os pedidos entregues pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi e pelo deputado André do Prado serão analisados para serem atendidos da melhor forma possível.