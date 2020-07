Suzano tem 85 novos casos de coronavírus, e nenhuma morte nas últimas 24 horas

Suzano registrou mais 85 casos positivos do novo coronavírus, e não computou nenhuma nova morte em decorrência das complicações provocadas pelo vírus nas últimas 24 horas. Os dados atualizados foram divulgados este sábado, 4, pela Secretaria de Saúde. No total, o município contabiliza 1.834 diagnósticos confirmados da doença.

A pasta de Saúde suzanense aguarda exames de mais 168 coletas, para determinar se os pacientes estão contaminadas pelo novo coronavírus ou não. Atualmente, o município contabiliza 120 mortes pela Covid-19. E investiga mais quatro óbitos suspeitos.

Dos 1.834 casos confirmados do novo coronavírus na cidade, 1.098 pessoas se recuperaram. Um novo balanço sobre a situação causada pelo vírus deve ser divulgada na segunda-feira, 6. O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) trará relatório completo de todas as cidades da região.