Suzano terá shows para aniversário de 75 anos; prefeitura fará troca de ingressos sociais

Suzano comemora 75 anos de emancipação político-administrativa em 2 de abril. Para celebrar o marco, a prefeitura, por meio do Fundo Social de Solidariedade, deverá realizar a troca de alimentos por ingressos para os shows de grandes artistas do cenário nacional, trazidos ao município pela empresa MP Promoções, durante o evento “Suzano Fest”. Neste ano, também haverá a troca de entradas por doação de sangue, junto ao Hemocentro. Mais informações serão divulgadas em breve.

Organizado no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), o evento será aberto ao público no sábado (30/03) com show do cantor de pagode Alexandre Pires, destacando clássicos como “Essa Tal Liberdade”, “Depois do Prazer” e “Mineirinho”. No dia seguinte (31/03) será a vez da cantora Simone Mendes, que subirá ao palco para cantar os maiores sucessos de sua carreira, a exemplo de “Erro Gostoso”, “Dois Fugitivos” e “Daqui Pra Sempre”.

Na segunda-feira (01/04), véspera do feriado, Luan Santana traz ao Max Feffer o romantismo de suas músicas e os sucessos que embalaram sua carreira, como “Meteoro da Paixão”, “Coração Cigano” e “Dejavú”. Já no dia do aniversário da cidade (02/04), às 17 horas, a criançada se diverte com a dupla de palhaços “Patati e Patatá” e, mais tarde, o rock toma conta do parque com a banda Capital Inicial, trazendo grandes sucessos, como “Veraneio Vascaína”, “Fátima”, “Música Urbana”, entre outros.

Além das apresentações musicais, o “Suzano Fest” ainda terá uma grande praça de alimentação com comidas e bebidas para todos os paladares, além de brinquedos para as crianças e demais atrações aos presentes no aniversário de Suzano.

De acordo com o prefeito Rodrigo Ashiuchi, os shows deste ano serão realizados em quatro dias pela iniciativa privada. “Os ingressos serão adquiridos mediante doação de alimentos para o Fundo Social de Solidariedade. Além disso, neste ano, fechamos parceria com o Hemocentro, para a troca de cem bolsas de sangue doados por tíquetes no ‘front stage’. O planejamento dos locais e das trocas ainda está sendo definido e, em breve, divulgaremos nas plataformas oficiais da prefeitura”, finalizou.