Suzano troca 4,2 mil lâmpadas em 2019; Centro e Imperador lideram

A Prefeitura de Suzano trocou 4.249 lâmpadas públicas no período de janeiro a setembro de 2019 na cidade. Dessas, 1.505 foram trocas de luminárias de sódio por vapor metálico, enquanto 2.744 foram mudanças de convencionais para lâmpadas de LED.

Vinte e dois bairros foram beneficiados com troca de lâmpadas convencionais para LED. No ranking dos bairros, o Centro, com 605 substituições, lidera a lista. Em segundo está o Jardim Imperador, com 415 luminárias trocadas. A Vila Maria de Maggi fecha o pódio, com 307 novas lâmpadas LED.

No ranking das vias públicas, em trocas de convencionais por LED, a Rodovia Henrique Eroles (SP-66), na Vila Maria de Maggi, foi a via com maior número de substituições, com 182. Em segundo vem a Avenida Brasil, no Jardim Imperador, com 166 trocas. A Rua General Francisco Glicério, no Centro, fecha o pódio com 137.

Sódio por metálico

A Vila Amorim, com 169 lâmpadas trocadas, foi o bairro que teve maior número de substituições de material de sódio por metálico, seguido pelo Suzanópolis, com 106 mudanças. A Vila Nova Amorim, com 99 trocas fecha esse pódio.

As lâmpadas de vapor de sódio da Vila Urupês, do Parque Maria Helena e do Jardim Saúde serão trocadas por lâmpadas de vapor metálico nos próximos dias. Ao todo, 47 bairros já foram beneficiados com essas trocas.

Segundo a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, os demais bairros que faltam também serão incluídos na programação de substituições. Quase metade das trocas de lâmpadas de sódio por metálico (49%) foi feita nos últimos três meses, entre julho a agosto. Ao todo, houve a mudança de 736 luminárias. Durante todo o primeiro semestre, esse número foi de 769.

Agosto foi o mês com maior número de lâmpadas de sódio substituídas, com 294. Em seguida, abril e maio vêm com 203 substituições, representando 52,8% do total de trocas do primeiro semestre. O mês de julho fecha o pódio, com 202 trocas.

No mês passado, a Prefeitura de Suzano trocou 240 lâmpadas de sódio.

Os períodos em que as lâmpadas convencionais foram substituídas pelas de LED não foram divulgados nas tabelas.